Βεζένκοβ: Έδωσε τη φανέλα του σε φίλαθλο του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα, με 87-75 για την 25η αγωνιστική της EuroLegue χωρίς να καταφέρνει να καλύψει το -13 (98-85) του πρώτου γύρου.
Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε καταπληκτική εμφάνιση με double double 20 πόντων και 11 ριμπάουντ και στις δηλώσεις του στάθηκε στο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.
Μάλιστα, μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» έδωσε τη φανέλα του σε έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού χαρίζοντάς του στιγμές ευτυχίας.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴🙌 Ο Σάσα Βεζένκοβ έδωσε την φανέλα του σε φίλαθλο του Ολυμπιακού μετά την νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.#OlympiacosΒC pic.twitter.com/5AUZGPLtkd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 29, 2026
