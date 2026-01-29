Ο Σάσα Βεζένκοβ έδωσε τη φανέλα του σε έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού μετά την εντός έδρας νίκη επί της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα, με 87-75 για την 25η αγωνιστική της EuroLegue χωρίς να καταφέρνει να καλύψει το -13 (98-85) του πρώτου γύρου.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε καταπληκτική εμφάνιση με double double 20 πόντων και 11 ριμπάουντ και στις δηλώσεις του στάθηκε στο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Μάλιστα, μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» έδωσε τη φανέλα του σε έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού χαρίζοντάς του στιγμές ευτυχίας.

