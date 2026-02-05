Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αποχαιρέτησαν τον Σκουρτόπουλο

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είπαν το δικό τους αντίο στον Θανάση Σκουρτόπουλο.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο. Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησαν τον Έλληνα προπονητή που είχε κάτσει και στον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Το αντίο του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για τον απρόσμενο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, σε ηλικία 60 ετών.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»

Το αντίο του Παναθηναϊκού

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές»