Ιτούδης στο Gazzetta: «Στο Final Four οι ημιτελικοί είναι τελικοί!»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μιλάει στο Gazzetta για το Final Four, αξιολογεί τα ζευγάρια των ημιτελικών, θυμάται τον επικό τελικό του 2007 στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, εμμένει στην άποψη του πως πρέπει να αλλάξει η μορφή και να διεξάγονται playoffs και αναφέρεται στην πρώτη χρονιά της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Euroleague.

Δεκατέσσερις παρουσίες σε Final Four της Euroleague δεν είναι απλώς ένα σπουδαίο επίτευγμα. Είναι μια ολόκληρη μπασκετική διαδρομή γεμάτη πίεση, κορυφές, απογοητεύσεις, θριάμβους και στιγμές που μένουν χαραγμένες στν μνήμη όσων τις έζησαν, αλλά καταγράφονται και στο βιβλίο της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Δημήτρης Ιτούδης ανήκει εδώ και χρόνια στο απόλυτο elite level των Ευρωπαίων προπονητών, έχοντας ζήσει όλα τα συναισθήματα στο μεγάλο ραντεβού των ομάδων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ είναι και ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει δυο φορές (2016 και 2019) το βαρύτιμο τρόπαιο, ενώ μόλις πέρσι (2025) κατέκτησε και το τρόπαιο του EuroCup!

Από τις ιστορικές βραδιές του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και τις μάχες με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μέχρι τις κατακτήσεις τίτλων, τις συνεχόμενες παρουσίες στα Final Four και τη φετινή προσπάθεια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Έλληνας τεχνικός κουβαλά μια σπάνια εμπειρία που λίγοι στην Ευρώπη μπορούν να διαθέτουν.

Και τώρα, με το Final Four να επιστρέφει στην Αθήνα και το Telekom Center Athens, οι μνήμες ξυπνούν αναπόφευκτα. Για τον Δημήτρη Ιτούδη, το 2007 δεν ήταν απλώς ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Ήταν η πίεση του φαβορί, η αποθέωση μπροστά στον κόσμο της ομάδας, η δικαίωση μιας ολόκληρης χρονιάς και η αίσθηση πως βρίσκεσαι στο επίκεντρο της μπασκετικής Ευρώπης.

Στη συνέντευξή του στο Gazzetta, ο επιτυχημένος προπονητής μιλάει για τις αναμνήσεις από εκείνη τη βραδιά του 2007 στο ΟΑΚΑ, τη διαφορετική φύση του σύγχρονου μπάσκετ, τη σημασία της εμπειρίας σε ένα Final Four, αλλά και τις φετινές μονομαχίες που θα κρίνουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Παράλληλα, εξηγεί γιατί συνεχίζει να πιστεύει ότι το μέλλον της EuroLeague βρίσκεται στις σειρές playoffs, ενώ κάνει τον απολογισμό της πρώτης απαιτητικής χρονιάς της Χάποελ Τελ Αβίβ στη διοργάνωση.

«Σε ένα Final Four δεν υπάρχει αύριο»

Έχετε ζήσει πολλά Final Four από διαφορετικούς ρόλους. Πόσο ιδιαίτερο είναι για εσάς ότι το φετινό επιστρέφει στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ, όπου ήσασταν και το 2007;

«Στην Ελλάδα έχουν γίνει τρία Final Four και στα δύο είχα την τιμή να είμαι παρών. Είναι πάντα σημαντικό να συμμετέχει ελληνική ομάδα, όμως υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα όταν η διοργάνωση γίνεται στην έδρα της. Το 2007 ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στο γήπεδό του, κάτι που έφερε πίεση αλλά και μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί είχε τον κόσμο στο πλευρό του.

Αντίστοιχα και τώρα, είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι παίζει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ταξίδι, υπάρχει οικειότητα και φυσικά η παρουσία του κόσμου του, που μπορεί να βρεθεί δίπλα στην ομάδα χωρίς μετακινήσεις. Σε ένα Final Four, όμως, οι ημιτελικοί είναι τελικοί. Είναι παιχνίδια μιας ανάσας. Όποιος κερδίσει περνά στον τελικό και αποκτά ίδιες πιθανότητες με τον αντίπαλο να κατακτήσει το τρόπαιο».

«Το μπάσκετ σήμερα παίζεται σε άλλη ταχύτητα»

Αν συγκρίνετε το Final Four του 2007 με το σημερινό ευρωπαϊκό μπάσκετ, ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη αλλαγή μέσα σε αυτά τα χρόνια;

«Το Final Four του 2007 ήταν μια μεγάλη διαφήμιση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και θεωρώ ότι ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς εκείνης της εποχής, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τακτική. Για εμάς ολοκληρώθηκε ιδανικά με την κατάκτηση του τροπαίου.

Το μπάσκετ όμως έχει εξελιχθεί σημαντικά. Υπάρχουν πολλές αλλαγές σε επίπεδο τακτικής και φιλοσοφίας. Οι περισσότερες ομάδες πλέον θέλουν να παίζουν περισσότερο σε transition και λιγότερο σε σετ παιχνίδι. Η Βαλένθια, για παράδειγμα, βασίζει μεγάλο μέρος της επιθετικής της λειτουργίας στο transition. Φυσικά έχουν αλλάξει και οι γενιές παικτών. Μιλάμε για 18 χρόνια μετά, οπότε είναι λογικό να βλέπουμε διαφορετικές τάσεις και διαφορετικό ρυθμό στο παιχνίδι».

«Το ΟΑΚΑ του 2007 ήταν πίεση, αποθέωση και δικαίωση»

Πόσο έντονες είναι οι αναμνήσεις σας από το ΟΑΚΑ το 2007 και υπάρχει κάποια στιγμή εκείνου του Final Four που σας έχει μείνει πιο έντονα;

«Όλες οι στιγμές είναι έντονες. Για όσους ήμασταν εκεί, ήταν κάτι μοναδικό να κατακτάς το τρόπαιο στο γήπεδό σου. Υπήρχε μεγάλη πίεση, γιατί ήμασταν ένα από τα φαβορί και στον τελικό αντιμετωπίσαμε μια τεράστια ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ, με εξαιρετικούς παίκτες.

Είχαμε προετοιμάσει πολύ καλά τη στρατηγική μας. Δεν θέλαμε να χάσουμε από τα τρίποντα παικτών όπως ο Χόλντεν και ο Λάνγκτον, που μπορούσαν να “σκοτώσουν” κάθε αντίπαλο. Δώσαμε περισσότερο χώρο στον Παπαλουκά, όχι για να δημιουργήσει αλλά για να εκτελέσει. Το πλάνο μας λειτούργησε.

Η αγάπη του κόσμου και οι προσδοκίες που υπήρχαν αποτέλεσαν τεράστια επιβράβευση. Εκείνη η χρονιά ήταν συνολικά ξεχωριστή, γιατί κατακτήσαμε και τους τρεις τίτλους».

«Η εμπειρία σε ένα Final Four δεν διδάσκεται»

Με τόσες συμμετοχές σε Final Four, πιστεύετε ότι η εμπειρία παίζει τελικά μεγαλύτερο ρόλο από το ταλέντο σε τέτοιου είδους διοργανώσεις;

«Είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Η εμπειρία έχει τεράστια σημασία, γιατί σε ένα Final Four υπάρχουν πολλές διαφορετικές υποχρεώσεις και καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστούν οι αθλητές. Τα φώτα είναι πάνω σου, η προσοχή του κόσμου είναι τεράστια και άλλο είναι να το διδάξεις θεωρητικά και άλλο να το ζήσεις.

Υπάρχουν παίκτες που στο πρώτο τους Final Four δεν απέδωσαν όπως μπορούσαν, αλλά στο δεύτερο εμφανίστηκαν τελείως διαφορετικοί, γιατί πλέον είχαν βιώσει τις συνθήκες. Η εμπειρία αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και τη διαχείριση όλων των εξωτερικών παραγόντων.

Από μια μικρή λεπτομέρεια, όπως τα εισιτήρια που σου ζητούν συγγενείς και φίλοι, μέχρι το πώς θα συγκεντρωθείς, θα ξεκουραστείς και θα προετοιμαστείς για τους αγώνες. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να φτάσεις σε Final Four, γιατί η διαδρομή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όμως η πεμπτουσία είναι να το κατακτήσεις».

Ως Έλληνας προπονητής που βρέθηκε σε Final Four στην Αθήνα, θεωρείτε ότι η ελληνική ομάδα που αγωνίζεται “εντός έδρας” αισθάνεται μεγαλύτερη πίεση ή περισσότερο κίνητρο;

«Και τα δύο. Υπάρχει τεράστιο κίνητρο, αλλά ταυτόχρονα και πίεση λόγω των προσδοκιών. Από εκεί και πέρα, όμως, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με συνέχεια και εμπειρία. Έχει back to back παρουσίες σε Final Four, ο κορμός του παραμένει σταθερός και αυτό βοηθά πολύ στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, ειδικά όταν δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί και οι παίκτες γνωρίζονται καλά μεταξύ τους».

«Ολυμπιακός και Φενέρ θα δώσουν μάχη στρατηγικής, η Βαλένθια είναι η Σιντερέλα του Final Four»

Αναλύοντας τις δύο μονομαχίες, ποιο είναι το σχόλιό σας για τα ζευγάρια Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ-Βαλένθια;

«Στο ζευγάρι Ρεάλ-Βαλένθια μιλάμε για δύο ομάδες που γνωρίζονται πολύ καλά, γιατί έχουν παίξει αρκετές φορές μέσα στη σεζόν μεταξύ τους. Η Ρεάλ έχει σημαντικά ζητήματα τραυματισμών και είναι τελείως διαφορετική ομάδα όταν έχει διαθέσιμο τον Ταβάρες.

Η Βαλένθια είναι η Σιντερέλα («Σταχτοπούτα») του φετινού Final Four και αξίζει απόλυτα την παρουσία της εκεί. Διατήρησε τον κορμό της, έχει σταθερότητα, υψηλό ρυθμό και πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Την αντιμετωπίσαμε πέρυσι στο EuroCup και μεγάλο μέρος του ρόστερ της παραμένει ίδιο. Είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός, με καλό προπονητή και ξεκάθαρη φιλοσοφία.

Αν η Ρεάλ στερηθεί σημαντικές μονάδες, όπως ο Ταβάρες ή ο Λεν, τότε το έργο της γίνεται πιο δύσκολο. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στον ρυθμό και στο εξωτερικό σουτ.

Στο άλλο ζευγάρι, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε είναι δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν πολύ σκληρή άμυνα. Το απέδειξαν τόσο φέτος όσο και πέρυσι. Έχουν ομοιογένεια, συνοχή και χημεία, στοιχεία που αποδίδουν καρπούς.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα για τη Φενέρμπαχτσε θα είναι να περιορίσει το passing game του Ολυμπιακού. Το προσπάθησε και στην κανονική περίοδο της EuroLeague, όμως τώρα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες έχουν κάνει εξαιρετική προεργασία και scouting. Δεν θέλουν να τρέξουν πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, παρά μόνο μετά από λάθη. Θα έχει πολύ μεγάλη δόση στρατηγικής στο μισό γήπεδο και αυτό το κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρον».

«Στο τέλος δεν κερδίζει ο σταρ, αλλά η ομάδα»

Ποιος παίκτης θεωρείτε ότι έχει κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση φέτος και ποια ομάδα σας εντυπωσίασε περισσότερο;

«Υπήρξαν αρκετοί παίκτες και ομάδες που ξεχώρισαν. Το γεγονός ότι η Βαλένθια βρίσκεται στο Final Four της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Παρέμεινε πιστή στο πλάνο της και δικαιώθηκε.

Η Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός έχουν back to back παρουσίες, κάτι που δείχνει ότι η διατήρηση ενός κορμού αποδίδει. Η Ρεάλ, από την άλλη, είναι μια ομάδα χτισμένη για να διεκδικεί κάθε χρόνο το Final Four.

Ο Μοντέρο έκανε εξαιρετική σειρά και το γεγονός ότι η Βαλένθια επέστρεψε από το 0-2, κάτι που είχε καταφέρει μόνο η Ρεάλ στο παρελθόν, της δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Παρ’ όλα αυτά, σε τέτοιες διοργανώσεις δεν ξεχωρίζει μόνο ένας παίκτης. Πάντα κάποιος θα βγει μπροστά την κατάλληλη στιγμή, όμως στο τέλος η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει».

«Το μέλλον της EuroLeague είναι τα playoffs, το έλεγα και όταν κέρδιζα το τρόπαιο»

Επιμένετε στην άποψή σας ότι το μέλλον της EuroLeague πρέπει να είναι οι σειρές playoffs αντί για Final Four;

«Αυτή είναι μια σταθερή θέση που έχω εδώ και χρόνια. Το έλεγα όταν πήγαινα και κέρδιζα στα Final Four με τους συνεργάτες μου και συνεχίζω να το λέω και τώρα. Όταν κατακτούσαν το τρόπαιο η ΤΣΣΚΑ και ο Παναθηναϊκός, υποστήριζα ότι το μέλλον του μπάσκετ είναι οι σειρές playoffs.

Το πιστεύω γιατί θεωρώ ότι έτσι το άθλημα γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό και εξελίσσεται. Υπάρχουν πολλές ιδέες και προτάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα χρειαζόταν άλλη μία συνέντευξη για να αναλυθούν. Σέβομαι απόλυτα το Final Four και είναι μεγάλη τιμή που βρέθηκα σε 14 τέτοιες διοργανώσεις, αλλά θεωρώ ότι όλοι πρέπει να εξελισσόμαστε συνεχώς. Το μπάσκετ είναι το πιο όμορφο ομαδικό άθλημα».

«Η Χάποελ έδειξε ότι ανήκει πλέον στην ευρωπαϊκή ελίτ»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ χτίζει σταδιακά ευρωπαϊκή ταυτότητα. Πόσο σημαντική ήταν η φετινή εμπειρία για τον οργανισμό;

«Για εμάς ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά. Δεν μπήκαμε απλώς στα playoffs, αλλά δείξαμε συνέπεια και για περίπου τρεις μήνες και κάτι ήμασταν στην κορυφή της EuroLeague.

Η δική μας περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί δεν διαθέτουμε τα εγγυημένα πολυετή συμβόλαια άλλων ομάδων, η συμβόλαια 3 ή 5 ετών όπως η Ντουμπάι, ο Ερυθρός Αστέρας ή η Παρτίζαν. Μπήκαμε στα playoffs και αυτός ήταν ο τρόπος να κερδίσουμε μια συμμετοχή στην Euroleague. Η αποστολή μας έγινε ακόμα δυσκολότερη λόγω των συνθηκών που αντιμετωπίσαμε και των μετακινήσεων που χρειάστηκε να κάνουμε για να αγωνιστούμε στη Βουλγαρία.

Παρά τις δυσκολίες, μείναμε προσηλωμένοι στον στόχο μας. Τραυματισμούς είχαν όλες οι ομάδες και προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά. Όμως αυτή ήταν η πρώτη μας ουσιαστική επαφή με το οικοσύστημα της EuroLeague και μάθαμε πολλά μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Γίναμε πιο έμπειροι ως οργανισμός και αυτό αφορά τόσο την ομάδα όσο και τους ανθρώπους που επενδύουν και στηρίζουν την προσπάθεια. Κατάλαβαν καλύτερα τι σημαίνει EuroLeague και πόσο απαιτητικές είναι οι συνθήκες, ειδικά για τις ομάδες του Ισραήλ».

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

