Ντιλέινι για Μπαρτζώκα: «Ο καλύτερος προπονητής που είχα ποτέ!»
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Dubai Basketball στο Εμιράτο και, μετά το τέλος του αγώνα, σημειώθηκε έντονο επεισόδιο, όταν ένας Έλληνας οπαδός έβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με αποτέλεσμα ο προπονητής των Πειραιωτών να ανέβει στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις.
Ο Μπαρτζώκας κατευθύνθηκε προς το μέρος του και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, με συνέπεια οι δύο άνδρες να έχουν έναν σύντομο διάλογο σε υψηλές εντάσεις.
Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στη EuroLeague, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να ταυτοποιηθεί ο άνδρας και να του απαγορευθεί η είσοδος σε όλα τα γήπεδα για όλους τους αγώνες της διοργάνωσης, καθώς προχώρησε σε ύβρεις και άσεμνες χειρονομίες προς τον Έλληνα προπονητή.
Από την πλευρά του, ο Μάλκολμ Ντιλέινι πόσταρε στο X το βίντεο της έντασης στο Εμιράτο, σχολιάζοντας: «Ο αγαπημένος προπονητής που είχα ποτέ!» Ο 36χρονος Αμερικανός αγωνίστηκε με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, έχοντας συμπαίκτες τους Ράντολφ, Κλαβέρ, Τζάνινγκ, Σίνγκλετον, Μπρόκχοφ και Ντρέιπερ.
Η ήττα από την Dubai Basketball στην παράταση ήταν η πρώτη για τον Ολυμπιακό, μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες στη regular season. Η ομάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague το βράδυ της Παρασκευής 6/2, στις 21:15, αντιμετωπίζοντας τη Βίρτους Μπολόνια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
My favorite coach ever lol https://t.co/UYOIXmJlpK— malcolm delaney (@foe23) February 3, 2026
