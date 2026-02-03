Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε επεισόδιο με οπαδό του Παναθηναϊκού στην εξέδρα, ο οποίος, όπως καταγγέλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έβρισε χυδαία τον Έλληνα κόουτς.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Ντουμπάι (108-98) στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ωστόσο, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης υπήρχε ένταση μεταξύ οπαδού που βρέθηκε στην «Coca Cola Arena», ο οποίος έβρισε τον προπονητή των «ερυθρολεύκων».

Όπως καταγγέλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, πρόκειται για φίλαθλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος, πάντα σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι, έβρισε χυδαία τον Μπαρτζώκα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας φανερά εκνευρισμένος, απάντησε στον φίλαθλο, όμως με τη βοήθεια των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν.