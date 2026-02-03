Μπαρτζώκας: Ένταση με οπαδό του Παναθηναϊκού στις εξέδρες
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Ντουμπάι (108-98) στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ωστόσο, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης υπήρχε ένταση μεταξύ οπαδού που βρέθηκε στην «Coca Cola Arena», ο οποίος έβρισε τον προπονητή των «ερυθρολεύκων».
Όπως καταγγέλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, πρόκειται για φίλαθλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος, πάντα σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι, έβρισε χυδαία τον Μπαρτζώκα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας φανερά εκνευρισμένος, απάντησε στον φίλαθλο, όμως με τη βοήθεια των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν.
Tension between Giorgos Bartzokas and a fan in Dubai😳#olympiacosbc #dubai #paobc #euroleague pic.twitter.com/xHDNrgYX8x— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) February 3, 2026
