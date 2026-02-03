Ολυμπιακός: Καταγγελία στην EuroLeague για τον οπαδό που έβρισε χυδαία τον Μπαρτζώκα
Σε επίσημη καταγγελία προχώρησε ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι, λόγω των όσων συνέβησαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Όπως καταγγέλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, οπαδός του Παναθηναϊκού εξύβρισε χυδαία τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος, εμφανώς εκνευρισμένος μετά τα όσα άκουσε, απάντησε.
Το εν λόγω περιστατικό δεν έμεινε έτσι από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία στην EuroLeague, λόγω των όσων έγιναν.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κάλεσε την EuroLeague να βρει τον εν λόγω οπαδό και να τον τιμωρήσει, όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι.
Θυμίζουμε πως σε αντίστοιχη περίπτωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε τιμωρήσει οπαδό που είχε κάνει ρατσιστική επίθεση κατά διαιτητή σε αγώνα της EuroLeague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.