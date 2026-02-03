Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην EuroLeague μετά το τέλος του αγώνα με αντίπλο την Ντουμπάι, προκειμένου να βρεθεί ο οπαδός που έβρισε τον Μπαρτζώκα.

Σε επίσημη καταγγελία προχώρησε ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι, λόγω των όσων συνέβησαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Όπως καταγγέλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, οπαδός του Παναθηναϊκού εξύβρισε χυδαία τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος, εμφανώς εκνευρισμένος μετά τα όσα άκουσε, απάντησε.

Το εν λόγω περιστατικό δεν έμεινε έτσι από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία στην EuroLeague, λόγω των όσων έγιναν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κάλεσε την EuroLeague να βρει τον εν λόγω οπαδό και να τον τιμωρήσει, όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι.

Θυμίζουμε πως σε αντίστοιχη περίπτωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε τιμωρήσει οπαδό που είχε κάνει ρατσιστική επίθεση κατά διαιτητή σε αγώνα της EuroLeague.