EuroLeague: Με διπλό Ταϊρίκ Τζόουνς το top 10
Το εντυπωσιακό top 10 της EuroLeague για την 25η αγωνιστική έχει διπλό Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Αμερικανό του Ολυμπιακού να λάμπει σε άμυνα και επίθεση απέναντι στην Μπαρτσελόνα και να αποτελεί κομβικό γρανάζι για τη νίκη των Ερυθρολεύκων.
Αρχικά ο Τζόουνς με μια τάπα στον Πάντερ κέρδισε την 8η θέση. Στο 6 βρίσκουμε ξανά τον Αμερικανό με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο τρανζίσιον απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Στην κορυφή βρίσκουμε έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Τζοέλ Μπόλομποϊ, ο οποίος κάρφωσε πάνω από τον Φιλίπ Πετρούσεφ μετά την πάσα του Κόντι Μίλερ Μακϊντάιρ.
Το απίθανο top 10 της EuroLeague για την 25η αγωνιστική:
