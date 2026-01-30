Μια αγκαλιά που δείχνει το γιατί ο Ολυμπιακός θα πετύχει

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα και στέκεται στην αγκαλιά των Εβάν Φουρνιέ, Γιώργου Μπαρτζώκα και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, παρότι δεν πήρε την διαφορά, όμως πιο σημαντικό από το 87-75 ήταν η εικόνα που έδειξαν στο παρκέ οι Ερυθρόλευκοι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πως «Σαν ομάδα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να παίξουμε όλα τα είδη μπάσκετ» και δεν έχει άδικο, καθώς ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα όσα του ζητηθούν στο παρκέ.

Έχει κερδίσει παιχνίδια παίζοντας… αντιμπάσκετ, έχει κερδίσει παίζοντας μπάσκετ υψηλού τέμπο, έχει πάρει ματς με 100+ πόντους, έχει επιβιώσει σε αναμετρήσεις με σκορ… παλαιότερης δεκαετίας.

Όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό του 2026 μιλάμε για μια επένδυση που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια σε μπάτζετ και το να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο είναι το φυσιολογικό για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Όπως φυσιολογικό ήταν το γεγονός πως οι αδελφοί Αγγελόπουλοι «θωράκισαν» αυτή τους την επένδυση με την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ.

Πάμε όμως στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όπου, όπως κάθε φορά, θα σταθούμε σε συγκεκριμένους παίκτες.

Αρχικά ο Σάσα Βεζένκοβ πρόσθεσε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση στον Ιανουάριο. Με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ ξεχώρισε για ακόμη μια φορά και πλέον, εάν η EuroLeague δεν του δώσει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του μήνα, θα μιλάμε για μπασκετικό έγκλημα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μας άγχωσε με τον τραυματισμό του στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως επέστρεψε και ήταν κομβικός για ακόμη μια φορά με 17 πόντους. Ακόμη και το τρίποντο στο τέλος έδειξε ότι είναι σε τρομερή κατάσταση κι ας μην έδωσε εν τέλει την διαφορά στον Ολυμπιακό.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν από πλευράς του απλά απολαυστικός. Με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ, δικαιώνει με το καλημέρα τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την επιλογή να επενδύσει πάνω του. Ουσιαστικά ο Μιλουτίνοφ βρήκε το τέλειο συμπλήρωμα και ο Ολυμπιακός το «κτήνος» που χρειαζόταν. Εξάλλου την σκληράρα του Τζόουνς δεν είναι πολλοί παίκτες που μπορούν να την ματσάρουν και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει η Μπαρτσελόνα.

Τέλος, ο παίκτης που συνεχίζει να με αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος έμεινε στους 6 πόντους, όμως 4 εξ αυτών ήρθαν σε κομβικό σημείο στην τέταρτη περίοδο για τον Ολυμπιακό, όμως αυτό που κάνει την διαφορά είναι η άμυνά του. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπούμε. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ένας παίκτης που κανονικά δεν θα έπρεπε κοιτάζει καν τους αντιπάλους του. Θα μπορούσε να γκρινιάξει, θα μπορούσε να μην πιεστεί στην άμυνα. Εκείνος όμως, ώς απόλυτος επαγγελματίας, έμεινε στο παρκέ παίζοντας απίθανη άμυνα στο ένας εναντίον ενός.

«Όχι, πίστεψέ με, πριν έξι χρόνια έπαιζα πολύ καλύτερη άμυνα. Τα πόδια κουράζονται, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίζω. Ως ένας από τους πιο έμπειρους και από τους ηγέτες, πρέπει να το δείχνω πρώτος. Όλα ξεκινούν από τον εαυτό σου», είχε πει σχετικά με την άμυνά του ο Εβάν Φουρνιέ στο Gazzetta την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζει να ηγείται δια του παραδείγματος.

Όλα τα παραπάνω όμως περνούν σε δεύτερη μοίρα, μετά τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισαν στον Ολυμπιακό το τρίποντο του Ντόρσεϊ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμπιστεύτηκε τη μπάλα στα χέρια του κι εκείνος έκανε αυτό που έπρεπε. Μετά όμως, χάθηκε στην αγκαλιά του προπονητή του και του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Μπαρτζώκας έκανε ξανά τον Ντόρσεϊ τον παίκτη που όλοι εμείς πιστεύαμε πως είναι, με τον διεθνή γκαρντ της Εθνικής ομάδας να κάνει σπουδαία σεζόν, αφήνοντας πίσω τα όσα συνέβησαν πέρσι. Ο κόουτς του Ολυμπιακού φέτος έχει κερδίσει και τον άνθρωπο Τάιλερ και τον παίκτη Ντόρσεϊ και αυτό το είδαμε περίτρανα με την εικόνα των πανηγυρισμών.

Ο Εβάν Φουρνιέ από την άλλη, δεν είναι μυστικό πως λόγω της ανόδου του Ντόρσεϊ, έχει χάσει μπάλες από τα χέρια του. Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του, θα έκανε… μουτράκια. Εκείνος όμως έσπευσε να συγχαρεί τον συμπαίκτη του, σα να είναι ένα μικρό παιδί.

Αυτή η αγκαλιά, που αποτυπώθηκε σε μια μυθική φωτογραφία, είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Ολυμπιακός θα πάει ψηλά φέτος. Γιατί αυτή η ομάδα είναι αδύνατον να μην πάει ψηλά, έχοντας γίνει μια οικογένεια, που μαζί παλεύει για τις νίκες και μαζί ξεπερνά τις ήττες.

Τα υπόλοιπα από εβδομάδα, όταν και θα έχουμε ξανά δράση και μάλιστα διπλή, με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού απέναντι σε Ντουμπάι και Βίρτους.

ΥΓ. Τι ζήσαμε την Τετάρτη με την αρμάδα του Μεντιλίμπαρ, τι ζήσαμε και την Πέμπτη με την «συμμορία» του Γιώργου Μπαρτζώκα!

ΥΓ2. Γίνομαι πιθανότατα γραφικός, όμως το ότι δεν είσαι εδώ σε μπαμπάκο να πανηγυρίσεις όλα αυτά που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός, πονάει με κάθε καλό αποτέλεσμα και λίγο περισσότερο…