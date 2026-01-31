Hoopfellas: «Ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη»

Ο Hoopfellas ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet τα δεδομένα σχετικά με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι πλέον παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός είναι σε τρομερή κατάσταση και στο Gazz Floor by Novibet ο Hoopfellas δεν θα μπορούσε να μην κάνει ειδική αναφορά στους Ερυθρολεύκους.

Όπως τόνισε ο Hoopfellas, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη που είχε κάνει πριν μερικές εβδομάδες.