Hoopfellas: «Ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη»
Ο Hoopfellas ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet τα δεδομένα σχετικά με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι πλέον παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.
Ο Ολυμπιακός είναι σε τρομερή κατάσταση και στο Gazz Floor by Novibet ο Hoopfellas δεν θα μπορούσε να μην κάνει ειδική αναφορά στους Ερυθρολεύκους.
Όπως τόνισε ο Hoopfellas, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη που είχε κάνει πριν μερικές εβδομάδες.
Το σχόλιο του Hoopfellas για τον Ολυμπιακό:
