Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο περιθώριο της Media Day ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta) στο ΣΕΦ, με τον Κόρι Τζόσεφ να συμπεριλαμβάνεται στη 12άδα των Πειραιωτών για τον αγώνα με τους Καταλανούς, σε αντίθεση με τους Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα που είναι εκτός δράσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετρώντας ήδη τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day

Για τον Κόρι Τζόσεφ: «Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. Είχαμε θέματα τραυματισμών, και εφόσον υπήρχε αυτός ο παίκτης στην αγορά που κατά τη γνώμη μας είναι πολύ καλός, η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι. Εντυπωσιάστηκα με τη χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης, είναι το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Για τον Γουόρντ: «Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Το θέμα ειναι να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς επιθετικά και αμυντικά».

Για τις απουσίες: «Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, έχει μια ισχιαλγία και δεν θα παίξει».

Για τον αγώνα: «Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Ευρωλίγκα δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα παίξουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για το δυστύχημα και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία: «Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Ό,τι και να πεις τώρα, είναι λίγο. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Να εκφράσουμε κι εμείς τα συλληπητήρια μας. Είναι κάτι τόσο δραματικό που δεν υπάρχουν λόγια».