Η Εθνική Γαλλίας προετοιμάζεται για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027 με τον Εβάν Φουρνιέ στο προσκήνιο.

Με τον Εβάν Φουρνιέ και τους λοιπούς... αστέρες προετοιμάζεται η Εθνική Γαλλίας με... φόντο τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027 στα τέλη Αυγούστου! Στη διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού είναι και ο Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού.

Οι Μπλε θα τεθούν αντιμέτωποι με τις Σλοβενία (27/08) στο Παρίσι και με τη Σουηδία (30/08) εκτός. Νωρίτερα η εθνική ομάδα της Γαλλίας έχει να δώσει και δύο φιλικά ματς με αντίπαλο τη Σερβία σε Βελιγράδι (20/08, 21:30) και Ορλεάνη (23/08, 19:00). Φυσικά εκείνος που ξεχωρίζει με την παρουσία του δεν είναι άλλος από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Αγιαγί, Μπουτέιγ, Φουρνιέ, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Ιφί, Χόαρντ, Λουβαβού-Καμπαρό, Νούα, Πονς, Ρεινόντ, Στράζελ και Τάρπεϊ είναι οι υπόλοιποι παίκτες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια της πατρίδας τους.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram, η Γαλλία ανέβασε κάποια videos που δείχνει στιγμιότυπα και συνεργασίες των αστέρων της, στα οποία δεσπόζουν οι Φουρνιέ και Γουεμπανιάμα.

Ο σταρ του Ολυμπιακού σε ανάρτησή του στο X, έδειξε από την πλευρά του την ανυπομονησία του για τα ματς με το εθνόσημο στο στήθος.