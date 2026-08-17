Γαλλία: Σε εντατικούς ρυθμούς ενόψει προκριματικών MundoBasket οι «Τρικολόρ» (vid)
Με τον Εβάν Φουρνιέ και τους λοιπούς... αστέρες προετοιμάζεται η Εθνική Γαλλίας με... φόντο τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027 στα τέλη Αυγούστου! Στη διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού είναι και ο Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού.
Οι Μπλε θα τεθούν αντιμέτωποι με τις Σλοβενία (27/08) στο Παρίσι και με τη Σουηδία (30/08) εκτός. Νωρίτερα η εθνική ομάδα της Γαλλίας έχει να δώσει και δύο φιλικά ματς με αντίπαλο τη Σερβία σε Βελιγράδι (20/08, 21:30) και Ορλεάνη (23/08, 19:00). Φυσικά εκείνος που ξεχωρίζει με την παρουσία του δεν είναι άλλος από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.
Αγιαγί, Μπουτέιγ, Φουρνιέ, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Ιφί, Χόαρντ, Λουβαβού-Καμπαρό, Νούα, Πονς, Ρεινόντ, Στράζελ και Τάρπεϊ είναι οι υπόλοιποι παίκτες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια της πατρίδας τους.
Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram, η Γαλλία ανέβασε κάποια videos που δείχνει στιγμιότυπα και συνεργασίες των αστέρων της, στα οποία δεσπόζουν οι Φουρνιέ και Γουεμπανιάμα.
Ο σταρ του Ολυμπιακού σε ανάρτησή του στο X, έδειξε από την πλευρά του την ανυπομονησία του για τα ματς με το εθνόσημο στο στήθος.
Long time no see💙🤍❤️ pic.twitter.com/KXuXt3vS6A— Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.