Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας, πάνω στην οποία συγκρούστηκε το μοιραίο βαν, με αποτέλεσμα οι 7 φίλοι του ΠΑΟΚ να χάσουν τη ζωή τους.

Ολοένα και περισσότερα νέα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, μετά το τραγικό δυστύχημα στης Ρουμανία (27/1), που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για Γαλλία, ενόψει του ματς με τη Λιόν.

Οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες βρίσκονται στο νοσοκομείο της περιοχής Τιμισοάρα, με την επίσημη ενημέρωση δια στόματος Άδωνι Γεωργιάδη να αναφέρουν πως δεν διατρέχουν κίνδυνο οι ζωές τους, βάζοντας έστω και μια μικρή νότα χαράς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Το μοιραίο βαν, όπως φαίνεται στα -πολλά- βίντεο που έχουν διαρρεύσει, χτύπησε πάνω σε μια διερχόμενη νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό 7 ψυχών. Ο οδηγός αυτής της νταλίκας, πολωνικής καταγωγής, αναφέρθηκε στο περιστατικό και τα λόγια του σοκάρουν.

«Στα 34 χρόνια που οδηγώ νταλίκα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτη φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», είπε ο Πολωνός, ενώ τα ρουμανικά μέσα αναφέρουν πως το συγκεκριμένο δυστύχημα είναι το χειρότερο στην περιοχή της Τιμισοάρα, εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.