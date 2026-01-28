Ο Κόρι Τζόσεφ θα συμπεριληφθεί στη 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta). Εκτός οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα.

Ο Κόρι Τζόσεφ έφτασε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και θα συμπεριληφθεί στη 12άδα των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague (29/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Αμερικανός, πρώην NBAer, έχει πραγματοποιήσει δύο προπονήσεις με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο θα βρίσκεται στη δωδεκάδα και ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Γιώργο Μπαρτζώκα απέναντι στους Καταλανούς.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν υπολογίζει στους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα και Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ισχιαλγία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετρώντας ήδη τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season και παραμένοντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 15-8, ενώ εκκρεμεί και η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Όσον αφορά την Μπαρτσελόνα, οι Καταλανοί βρίσκονται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 16-8.