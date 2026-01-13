Λίγους μήνες μετράει στην διοίκηση της Euroleague ο Παούλιους Μοτιεγιούνας ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη θέση του CEO της διοργανώτριας αρχής.

Στην πόρτα της εξόδου φαίνεται να βρίσκεται ο Παούλιους Μοτιεγιούνας καθώς είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι διεργασίες για την αντικατάστασή του. Συγκεκριμένα στο εσωτερικό της ECA είχε δημιουργηθεί μία επιτροπή με εκπροσώπους κάποιων ομάδων, οι οποίοι και εργαζόνταν για την επιλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Η αλήθεια είναι ότι προχώρησαν σε αρκετές συνεντεύξεις και μάλιστα φέρεται να έχουν καταλήξει σε δύο μεγάλα στελέχη με τεράστια εμπειρία στο ευρωπαϊκό sport business και στην διοίκηση λιγκών. Ποιοι είναι αυτοί οι υποψήφιοι; Στο επόμενο συμβούλιο της Euroleague στα τέλη του μήνα θα παρουσιαστούν στις ομάδες οι δύο τελικές υποψηφιότητες προκειμένου να παρθούν και οι τελικές αποφάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο Παούλιους Μοτιεγιούνας που είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι και θα αποχωρήσει, δεν ήξερε όλη αυτή την διεργασία η οποία έμεινε κρυφή για να μην επηρεαστεί καθόλου στις διαπραγματεύσεις που είχε με την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ, οι οποίες και οδεύουν σε αίσιο τέλος. Ο λόγος της αντικατάστασης έχει να κάνει με την επιθυμία των ομάδων να επιλέξουν ένα πρόσωπο που να μην έχει καμία σύνδεση με κάποιον εκ των μετόχων (σ.σ υπενθυμίζουμε ότι ο Μοτιεγιούνας ήταν ο πρώην GM της Ζάλγκιρις) και να έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση στο κομμάτι του sport business.

Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου και δη στην μίνι παρουσίαση που έγινε ενόψει της νέας σεζόν δεν υπήρχε καμία αναφορά στην Βιλερμπάν. Η γαλλική ομάδα εκπροσωπήθηκε στο συμβούλιο από τον απεσταλμένο του Πάρκερ, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή, Αντριέν Ταλέκ, με αποτέλεσμα να αντιδράσει και να αναρωτηθεί δημοσίως γιατί δεν αναφέρθηκε το όνομα της ομάδας τους.

Μέχρι και την Πέμπτη 15/1 θα πρέπει να έχουν υπογράψει τόσο η Φενέρ, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ισπανική ομάδα ζήτησε 48 ώρες για να δώσει την τελική της απάντηση, τονίζοντας ότι πρέπει να δει εσωτερικά κάποιες λεπτομέρειες, αλλά το βλέπει θετικά. Αντίστοιχα και όσον αφορά τη Φενέρ η όποια κωλυσιεργία οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.