Η Μπαρτσελόνα παραμένει κι επίσημα στη EuroLeague υπογράφοντας νέο δεκαετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσαν οι Καταλανοί.

Ενισχύεται η σταθερότητα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς οι «μπλαουγκράνα» εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους σε αυτή για τα επόμενα δέκα χρόνια. Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, η Μπαρτσελόνα παραμένει στη EuroLeague, όπως ανακοίνωσε και επίσημα, βάζοντας την υπογραφή της σε νέο δεκαετές συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση

«Ανακοίνωση προεδρικών εκλογών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την προεδρία του συλλόγου την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Τις επόμενες ημέρες, και σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπονται στο Καταστατικό της FC Barcelona, θα δημοσιευτεί η επίσημη προκήρυξη, η οποία θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα και όλες τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας.

Επικύρωση της επέκτασης της άδειας συμμετοχής στη EuroLeague

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ στη EuroLeague για τις επόμενες δέκα σεζόν (έως και τη σεζόν 2036–37), διοργάνωση στην οποία ο σύλλογος αποτελεί ιδρυτικό έταιρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αγωνίζεται πάντοτε στις κορυφαίες διαθέσιμες διοργανώσεις.

Νέες χορηγίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέες συμφωνίες χορηγίας, οι λεπτομέρειες των οποίων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να επικυρωθούν από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Μελών, όπου αυτό απαιτείται».