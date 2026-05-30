Πίτερς για το μέλλον του: «Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και αγάπη μεταξύ εμένα και του κόσμου»

Δείτε τι απάντησε ο Άλεκ Πίτερς σε ερώτηση για το μέλλον του.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 2 και ολοκλήρωσε τη σεζόν της στη Stoiximan GBL φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά, ενώ οι Πειραιώτες θα παίξουν τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο του Game 1 με την ΑΕΚ, είχε δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως θέλει να τον δει και τη νέα σεζόν στον Πειραιά.

Ο Αμερικανός μίλησε στην ΕΡΤ μετά το τέλος του Game 2 και ανέφερε για το μέλλον του.

«Την Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί. Εδώ και τέσσερα χρόνια υπάρχει απίστευτος και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ εμένα και του κόσμου, όπως και αγάπη. Το μόνο που μπορώ να αισθανθώ σε τέτοιες στιγμές είναι η αγάπη και η υποστήριξη.

Μακάρι να μπορούσα να τους δώσω πίσω όσα δίνουν σε εμένα. Έχουμε ακόμα κάτι για το οποίο παίζουμε κι ελπίζω να τους δώσουμε έναν ακόμα τίτλο αυτή τη σεζόν», ανέφερε.