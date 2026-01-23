Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον εκνευρισμό στο δεύτερο ημίχρονο»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με την Αναντολού Εφές, με τους πανηγυρισμούς των «ερυθρόλευκων» και την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Αναντολού Εφές, πετυχαίνοντας το έβδομο θετικό αποτέλεσμα στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της EuroLeague, μολονότι απώλεσε διαφορά 17 πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Οι Πειραιώτες τελείωσαν τη δουλειά με MVP τον Σάσα Βεζένκοβ, που ήταν για ακόμη μία φορά ο κορυφαίος τους, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ πέτυχε το μεγάλο τρίποντο για το 61-67 και γέμισε τη στατιστική του με εννέα ασίστ για ένα λάθος σε 33 λεπτά.

Στο μεταξύ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με την Αναντολού Εφές, με τους πανηγυρισμούς των «ερυθρόλευκων» και την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον εκνευρισμό που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποιες φορές όλα τα πράγματα πάνε καλά στο παιχνίδι, άλλες πάνε λάθος, αλλά πρέπει να μένουμε ενωμένοι, όπως κάναμε στο τέλος και τελικά κερδίσαμε το παιχνίδι. Αυτή η νίκη πραγματικά ήταν πολύ σημαντική για μας. Πραγματικά πολύ σημαντική! Έπρεπε να παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά χάσαμε το μυαλό μας. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό», ανέφερε στα αποδυτήρια ο κόουτς των Πειραιωτών.