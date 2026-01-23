Ολυμπιακός: Να ανάψει μια λαμπάδα ίσα με το μπόι του Γουόκαπ!
Ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη που τον ζόρισε από εκεί που δεν το περίμενε. Και δεν το περίμενε γιατί ο ίδιος ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι χρειαζόταν στο ξεκίνημα, ώστε το παιχνίδι να έρθει στα μέτρα του.
Ο Ντόρσεϊ είχε πάρει το όπλο του στην αρχή, ο Σάσα Βεζένκοβ δεν είχε αντίπαλο μέχρι το 10' (12 πόντους στο δεκάλεπτο ο σταρ του Ολυμπιακού), η άμυνα λειτουργούσε υποδειγματικά και κάπως έτσι η διαφορά εκτοξεύτηκε. Όλα αυτά μέχρι το ημίχρονο όμως, διότι μετά το 31-48 είδαμε ένα άλλο παιχνίδι.
Η Έφες πίεσε τον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι έπαιρναν κακές επιλογές στην επίθεση και κάπως έτσι το ματς από περίπατος έγινε θρίλερ. Πόσο θρίλερ; Από το 31-48, στο 35' το σκορ έγινε 61-63. Για να μην βγάζουμε κομπιουτεράκι, 30-15 το επιμέρους. Ναι, τόσο άσχημα έπαιξε ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.
Γουόκαπ, Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ όμως δεν επέτρεψαν στην Έφες να κάνει περισσότερα όνειρα. Ένα 0-8 σερί των Πειραιωτών έκανε το σκορ 61-71 στο 38 και κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.
Ο Ολυμπιακός έβαλε τα χεράκια του, προσπάθησε να βγάλει τα ματάκια του, αλλά η ποιότητά του δεν του το επέτρεψε. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός μετρά 6 νίκες στα τελευταία 7 ματς, ανέβηκε στο 15-8 και έπιασε, έστω και προσωρινά στη θεωρία (Η Μπαρτσελόνα που είναι από κάτω του, επίσης με 15-8, έχει αγώνα την Παρασκευή) την τετράδα, θέση που στις αρχές του Δεκέμβρη έμοιαζε με όνειρο θερινής νυκτός, βάσει της εικόνας που έδειχνε τότε ο Ολυμπιακός.
Σε τρία σημεία θέλω τώρα να σταθούμε. Το πρώτο είναι η βελτίωση του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά, οι μεταγραφές που φαινόταν ότι χρειάζεται η ομάδα, δεν είναι ο λόγος της αγωνιστικής βελτίωσης που βλέπουμε. Ο λόγος είναι πρωτίστως η δουλειά του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έχει κάνει την ομάδα να παίζει ξανά το δικό της μπάσκετ. Ναι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς βοηθά τις τελευταίες αγωνιστικές, ναι ο Μόντε Μόρις έχει τεράστια ποιότητα και μόλις επιστρέψει και βρει πατήματα θα βελτιώσει όλο τον Ολυμπιακό, όμως αυτή τη στιγμή η βελτίωση, όπως είπαμε, είναι 100% έργο του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Από εκεί και πέρα, θα σταθούμε ξανά σε δύο παίκτες που αποθεώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ξεκινάμε με τον Σάσα Βεζένκοβ. Σε μια μέρα που ο σταρ του Ολυμπιακού, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν ήταν στα καλύτερά του, είχε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 20 στην αξιολόγηση. Και ναι, το σερί των 25+ πόντων και των 30+ βαθμών στην αξιολόγηση έλαβε τέλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως ο Σάσα Βεζένκοβ δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Πάμε τώρα και στον Τόμας Γουόκαπ. Αυτός ο βιονικός άνθρωπος, αυτός ο ρόμποκοπ, αποδεικνύει κάθε φορά το πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι για τον Ολυμπιακό. Το σουτ του στο 61-67 είναι σουτ που θέλει «κάκαλα», όμως δεν είναι μόνο αυτή η συνεισφορά του στο παιχνίδι. Οι 9 ασίστ του και τα 4 ριμπάουντ του είναι κομβικά για το παιχνίδι, πόσω δε μάλλον από τη στιγμή που ο Φρανκ Νιλικίνα ήταν εκτός, όπως και ο Μόντε Μόρις, με αποτέλεσμα ο Θωμάς να πρέπει να καλύψει μόνος του στην θέση «1».
Ο Τόμας Γουόκαπ παίρνει άριστα - 10 για ακόμη μια φορά στο κομμάτι του. Όμως στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή καλό θα ήταν να... ανάψουν και μια λαμπάδα ίσα με το μπόι του, διότι εάν λαβωθεί ο Γουοκαπόπουλος, τότε η θέση «1» είναι πάμπτωχη, ειδικά μέχρι ο Μόρις να επιστρέψει και να βρει ρυθμό.
Αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα από βδομάδα, όταν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ...
ΥΓ. Πέρασαν δύο μήνες ρε μπαμπάκο. Ελπίζω τουλάχιστον να απολαμβάνεις το θέαμα του αγαπημένου σου Ολυμπιακού από εκεί ψηλά...
