Σκαριόλο: «Η Ρεάλ έχει το έβδομο μεγαλύτερο μπάτζετ στη EuroLeague!»

Η Ρεάλ έφτασε τις έξι συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, και ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποκάλυψε ότι οι Μαδριλένοι διαθέτουν μόλις το έβδομο μεγαλύτερο μπάτζετ της διοργάνωσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ρολάρει, φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο της EuroLeague μετά το 90-78 επί της Μονακό. Η «Βασίλισσα» συνεχίζει από τη δεύτερη θέση της κατάταξης έπειτα από 24 αγωνιστικές, με απολογισμό 16 νίκες και 8 ήττες.

Από την πλευρά του, ο Σέρτζιο Σκαριόλο επανέλαβε ότι οι πόντοι που δέχεται η ομάδα ποτέ δεν αποτελούν κριτήριο για την αξιολόγηση της αμυντικής απόδοσης και έκανε μια ιδιαίτερη σύγκριση με τους προϋπολογισμούς και τα συμβόλαια των υπόλοιπων κλαμπ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

«Έχουμε το έβδομο μεγαλύτερο μπάτζετ στη EuroLeague. Επίσης, κανένας παίκτης μας δεν βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους 15 με τον υψηλότερο καθαρό μισθό, που είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η σύγκριση που κάνω για να εξηγήσω ποιο είναι το κριτήριο μου για την αξιολόγηση της άμυνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός κόουτς μετά τη νίκη επί των Μονεγάσκων.

Πλέον, οι Μαδριλένοι έχουν τέσσερις συνεχόμενες αναμετρήσεις εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας διαδοχικά την Παρί (27/1), τον Παναθηναϊκό (3/2), την Dubai Basketball (5/2) και την Παρτίζαν (13/2).