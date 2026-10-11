Ο προπονητής της Ρεάλ Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στο πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον ώμο του ο Γκάμπριελ Ντεκ.

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, όσον αφορά την κατάσταση του Γκάμπριελ Ντεκ. Ο τραυματισμός στον αριστερό ώμο του Αργεντινού φόργουορντ όπως επισημαίνει ο προπονητής του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι πιο σοβαρός απ' ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο. Κάτι που επιβεβαίωσε ο προπονητής της «βασίλισσας» μετά την άνετη νίκη (120-83) επί της Μανρέσα για το ισπανικό πρωτάθλημα (Liga Endesa).

«Φαντάζομαι ότι ο σύλλογος θα το ανακοινώσει σύντομα. Καταρχήν, ο τραυματισμός είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ή ποια θεραπεία θα λάβει», δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναφερόμενος στον Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε σε αυτόν τον αγώνα.

Ο Αργεντινός τραυματίστηκε την περασμένη Τρίτη (6/10) και είχε ήδη χάσει τον αγώνα της Euroleague, στον οποίο η ομάδα του νίκησε την Παρτίζαν. Τότε, ο προπονητής του επιβεβαίωσε ότι δεν θα αγωνιστεί ούτε στον αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή (11/10), αν και η ακριβής έκταση του τραυματισμού θα εξαρτηθεί από τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο Γκάμπριελ Ντεκ είχε ήδη προβλήματα με τον αριστερό του ώμο στα τέλη Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ένιωσε πόνο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στον οποίο η Αργεντινή νίκησε το Πουέρτο Ρίκο με 89-75 και, λίγες μέρες αργότερα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το γήπεδο για τον ίδιο λόγο στο δεύτερο δεκάλεπτο, μη επιστρέφοντας για να αγωνιστεί σε άλλον αγώνα εναντίον του Καναδά.

Άμεσα η Ρεάλ αναμένεται να γνωστοποιήσει πλέον το διάστημα της απουσίας του, το οποίο εάν είναι μεγάλο, ίσως οδηγήσει και σε αναζήτηση ενός παίκτη για να καλυφθεί προσωρινά το κενό του.

