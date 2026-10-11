Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εύκολα της Μανρέσα με 120-83 και πέτυχε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Μετά την παρθενική της νίκη στη EuroLeague εναντίον της Παρτίζαν, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 3/3 εντός των συνόρων, αφού δε δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Μανρέσα με 120-83, η οποία ακολουθεί αντίθετο δρόμο από τους Λος Μπλάνκος, καθώς μετρά τρεις ισάριθμες ήττες στη Liga Endesa και είναι ουραγός της κατάταξης.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν ανησύχησε σε κανένα σημείο του ματς και είχε καθολική υπεροχή. Οι Σαρ (16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Προσίντα (15πόντοι, 2 ριμπάουντ), Οκέκε (11 πόντους, 2 ριμπάουντ), Μαλεντόν (10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ), και Νικ Σμιθ (14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), ήταν οι κορυφαίοι για τους Μαδριλένους, ενώ ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν καταλυτικός με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Πλέον, η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας, επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις της για τη EuroLeague, όπου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής θα ταξιδέψει στον ιταλικό βορρά για να κοντραριστεί με την Ολίμπια Μιλάνο (13/10, 21:30).

Στον αντίποδα, η Μανρέσα, που ηττήθηκε στο PAOK Sports Arena από τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα του EuroCup, θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να τεθεί αντιμέτωπη με την Μπαχτσεσεχίρ, για την τρίτη πράξη της διοργάνωσης(13/10, 19:00).

Τα δεκάλεπτα: 34-22, 62-38, 86-56, 120-83