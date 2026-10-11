Στην αγορά θα βγει η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ντεκ στον ώμο που θα τον οδηγήσουν όπως αναφέρουν οι Ισπανοί στο χειρουργείο και θα βγει νοκ άουτ για 5 μήνες.

Οι αρχικοί φόβοι των ανθρώπων της Ρεάλ, αλλά και του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ για τον τραυματισμό του Γκάμπριελ Ντεκ στον αριστερό ώμο φαίνεται να επιβεβαιώνονται, καθώς πληροφορίες από την Ισπανία κάνουν λόγο για άμεσο χειρουργείο του παίκτη που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για πέντε περίπου μήνες!

Μια εξέλιξη που εφόσον επίσημα επιβεβαιωθεί το συντομότερο θα οδηγήσει τον προπονητή της «βασίλισσας» στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Ο Γκάμπριελ Ντεκ τραυματίστηκε στην προπόνηση της περασμένης Τρίτης (6/10) στον αριστερό του ώμο και όπως φαίνεται θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί και να επιστρέψει δυνατός.

Την είδηση έδωσε μέσα από τον λογαριασμό της στο Χ η ρεπόρτερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Πιλάρ Κασάδο, η οποία ανέφερε ότι η απουσία του από τα παρκέ μετά το χειρουργείο εκτιμάται στους 4-5 μήνες.

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει πλέον τον τεχνικό των Μαδριλένων Πέδρο Μαρτίνεθ να κινηθεί ταχύτατα για να βρει έναν φόργουορντ για να καλύψει για το διάστημα των 5 μηνών το κενό του Γκάμπριελ Ντεκ.

