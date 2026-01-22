Μπαρτζώκας: «Για να πετύχεις σπουδαία πράγματα, πρέπει να παίζεις σαν ρομπότ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στην Πόλη απέναντι στην Έφες και στάθηκε στο κακό δεύτερο ημίχρονο της ομάδας του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Εφές στο Basketball Development Center, αναλύοντας τα όσα συνέβησαν στο παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πρώτα από όλα θέλω να δώσω τις καλύτερες ευχές μου στον Πάμπλο και σε όλη την ομάδα της Εφές. Έχουν μια δύσκολη σεζόν με πολλούς τραυματισμούς, όμως αυτό είναι μέρος του μπάσκετ και της ζωής και απλά χρειάζεται να παλεύουν για κάθε ματς. Όσον αφορά εμάς, είχαμε δύο πρόσωπα: ένα στο πρώτο ματς όπου σκοράραμε σχεδόν 50 πόντους, μοιράσαμε την μπάλα και βρήκαμε τα ελεύθερα σουτ. Παίζαμε με αυτοπεποίθηση και την ίδια στιγμή η άμυνα μας ήταν συμπαγής. Είχαμε λοιπόν αυτήν την διαφορά 17 πόντων και για κάποιον λόγο σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε εύκολα χωρίς να έχουμε την ίδια συμπεριφορά. Αυτό στην EuroLeague είναι αδύνατο.

Αρχίσαμε να κάνουμε λάθη, η άμυνά μας δεν ήταν συμπαγής σε αυτό το σημείο και κάναμε πολλά φάουλ στα πρώτα 3-4 λεπτά στέλνοντας αμέσως την Εφές στην γραμμή των βολών. Έτσι έγινε δύσκολο για εμάς να παίζουμε σκληρότερη άμυνα. Αλλά τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε παρά τα άστοχα λέι-απ, τα χαμένα ελεύθερα τρίποντα, τα λάθη που οδήγησαν Εφές στο transition και παρά το γεγονός ότι σκοράραμε τους μισούς πόντους από όσους βάλαμε στο πρώτο μέρος. Είναι όμως νίκη εκτός έδρας κόντρα σε έναν τέτοιον σύλλογο και χρειάζεται να είμαστε χαρούμενοι για κάποιες ώρες και να συγκεντρωθούμε στην επόμενη πρόκληση για εμάς».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση με το τακτικό κομμάτι της επιστροφής της Εφές στο παιχνίδι λέγοντας: «Σταματήσαμε να παίζουμε με ρυθμό. Αρχίσαμε να καθυστερούμε το παιχνίδι πολύ νωρίς. Αν είδατε πώς παίξαμε στο πρώτο μισό, πως μετακινούσαμε την μπάλα, πώς κινούμασταν μακριά από αυτήν ή πώς τοποθετούσαμε τα σκριν και πώς εκτελούσαμε, μετά κάναμε τα αντίθετα, αν και είπαμε στα αποδυτήρια ότι η Εφές δεν έχει τίποτα να χάσει με τη διαφορά στους 17 και ότι είναι σημαντικό πνευματικά αυτό το δεκάλεπτο για αυτούς.

Ακόμη και τώρα η Εφές με τις τόσες απουσίες, έχει εξαιρετικό ρόστερ και πολύ καλούς παίκτες με προσωπικότητα και υπερηφάνεια και νομίζω ότι υποτιμήσαμε την κατάσταση. Όχι την ομάδα, αλλά την κατάσταση. Κάναμε 1-2 λάθη, είχαμε 1-2 άσχημες αντιδράσεις στην άμυνα και σκεφτήκαμε ότι ακόμα και έτσι με τη διαφορά στους 10 μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν είναι όμως έτσι στην EuroLeague. Πρέπει να εκτελούμε με περισσότερη ταχύτητα. Είδα ένα εκνευρισμό σε μερικούς παίκτες. Δεν χρειάζεται να δείχνουν τον εκνευρισμό τους, αλλά να συνεχίζουν να παίζουν. Αν θες να πετύχεις σπουδαία πράγματα ως ομάδα, πρέπει να τιθασεύσεις τα συναισθήματα σου και να παίζεις σαν ρομπότ».