Marca: «Οι 24 καταραμένες μέρες των σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης»

H Marca φιλοξενεί αφιέρωμα που στέκεται στους τραυματισμούς των ψηλών της Ρεάλ.

Γλυκόπικρη ήταν η «γεύση» που άφησε στη Ρεάλ Μαδρίτης η πρόκριση στον μεγάλο τελικό της φετινής Euroleague, εκεί όπου περιμένει ο Ολυμπιακός.

Ουσιαστικά οι Μαδριλένοι έμειναν χωρίς... κανένα πεντάρι καθώς είδαν και τον Ουσμάν Γκαρούμπα να αποχωρεί υποβασταζόμενος με τραυματισμό στο πόδι. Ενόψει του μεγάλου τελικού, ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα έχει...μπόλικους «πονοκεφάλους» καθώς έχει... ξεμείνει από front line.

Με δεδομένες και τις απουσίες των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, οι Μαδριλένοι θα παίξουν χωρίς «καθαρό» πεντάρι και θα πρέπει να βρουν λύσεις και προσαρμογές εκ των έσω.

Οι 24 μέρες ατυχίας των σέντερ

Η Μarca στάθηκε στην ατυχία της Ρεάλ το τελευταίο διάστημα και έφτιαξε ένα αφιέρωμα με τίτλο «Οι 24 καταραμένες μέρες των σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης».

«Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο Σέρτζιο Σκαριόλο και το προπονητικό του επιτελείο αντιμετώπιζαν τους παίκτες τους σαν πολύτιμα... βάζα. Τα λεπτά συμμετοχής διαχειρίζονταν προσεκτικά, ο σωματικός φόρτος εργασίας ήταν περιορισμένος, οι παίκτες εναλλάσσονταν και ορισμένες νίκες θυσιάστηκαν για έναν ανώτερο στόχο: να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση για το καθοριστικό μέρος της σεζόν .

Αλλά όλα αυτά κατέρρευσαν σε μόλις 24 ημέρες, το χρονικό διάστημα μεταξύ του τραυματισμού του Έντι Ταβάρες και του Ουσμάν Γκαρούμπα, με τον τραυματισμό του Άλεξ Λεν ενδιάμεσα . Δεν υπάρχουν σχέδια που να μπορούν να αλλάξουν τις ιδιοτροπίες της μοίρας. Κάποια πράγματα είναι πέρα ​​από τον έλεγχό σου και η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να παίξει στον τελικό της EuroLeague χωρίς σέντερ», αναφέρει αρχικά.

Αναφέρει πως ο Ταβάρες τραυματίστηκε κόντρα στη Χάποελ στα πρώτα λεπτά και υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Ο Λεν τραυματίστηκε σε έναν αγώνα εναντίον της Μπρεόγκαν . Ο Ουκρανός σέντερ ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν φαινόταν ανησυχητικό, αλλά έπρεπε να υποβληθεί σε εξετάσεις και για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά: τραυματισμός στην πελματιαία περιτονία .

Και έρχεται και ο Γκαρούμπα. Στον ημιτελικό όταν προσπάθησε να βάλει το βάρος του στο αριστερό του πόδι, αυτό... υποχώρησε. Έπεσε στο πάτωμα και έμεινε εκεί κρατώντας την γάμπα του. Όταν προσπάθησε να σηκωθεί, δεν τα κατάφερε. Ένα πολύ κακό σημάδι. Πήγε στον πάγκο και μετά στα αποδυτήρια.

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».