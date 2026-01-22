Γουόκαπ: «Ένιωθα ελεύθερος και αποφάσισα να σουτάρω»

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Έφες, αλλά και για το μεγάλο τρίποντο που έβαλε στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Έφες, με τον Τόμας Γουόκαπ να παίζει κομβικό ρόλο στην τελική επικράτηση των Πειραιωτών.

Με 6 πόντους και 9 ασίστ ο Τόμας Γουόκαπ ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να μιλάει μετά το τέλος του αγώνα για το «διπλό» αλλά και για το μεγάλο τρόποντο που έβαλε.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

«Περιμέναμε πως θα έχουμε ισχυρή πίεση είναι καλή ομάδα. Ξέραμε ότι θα αντιδράσουν και θα ψάξουν να βρουν ένα παιχνίδι να παίξουν καλα διότι η σεζόν δεν έχει πάει πολύ καλά για αυτούς».

Για την απόδοση του Σάσα Βεζένκοβ:

«Ο Σάσα νιώθει εξαιρετικά, εγώ ένιωθα ελεύθερος και αποφάσισα να σουτάρω. Όχι μόνο εγώ αλλά πιστυεύω πως όλη η ομάδα βρίσκεται σε ένα εξαιρετκό ρυθμό και αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς».