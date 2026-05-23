Γουόκαπ: «Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό»

Ο Τόμας Γουόκαπ έδειξε την εμπιστοσύνη που έχει στην ομάδα του μετά την πρόκριση επί της Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Mετά το τέλος οι Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ και Κόρι Τζόσεφ μίλησαν στο OlympiacosBC TV και η ατάκα του πρώτου έκλεψε την παράσταση.



«Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Υποφέραμε για να πάρουμε τη νίκη. Το σκορ λέει κάτι, όμως, δουλέψαμε όλο το βράδυ για να ‘χτίσουμε’ αυτή τη διαφορά. Παίξαμε με αυτοθυσία, παίξαμε με σκληράδα, είχαμε απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Οπότε το ματς δεν ήταν εύκολο. Παλέψαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Η αποστολή μας φυσικά και δεν έχει επιτευχθεί. Έχουμε άλλα σαράντα λεπτά και σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί τώρα. Απόψε κάναμε μια καλή εμφάνιση, ειδικά στην άμυνα και τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Και αν τα καταφέρουμε την Κυριακή, τότε θα έχει τελειώσει η δουλειά», ανέφερε αρχικά ο Γουόκαπ.



Για την ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό: «Μόνο ο Ολυμπιακός».



Ο Γουόρντ είπε: «Είναι το Final Four. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να συνεχίζουμε και να αφοσιωμένοι πιστοί στην διαδικασία, να μείνουμε αφοσιωμένοι στον Coach B και την φιλοσοφία του και να συνεχίσουμε να πιέζουμε... Όπως θα έλεγε και ο Λάρι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα».



Ο Κόρι Τζόζεφ από την πλευρά του τόνισε: «Στηριχθήκαμε στην άμυνά μας. Καταφέραμε να τους περιορίσουμε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και χρειαστήκαμε σαράντα λεπτά γιατί είναι σκληροί. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παίξουμε καλά. Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Νιώθω πάντως ότι η άμυνά μας ήταν αυτή που έκανε τη δουλεία απόψε. Κάναμε ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για την Κυριακή, όποια ομάδα κι αν αντιμετωπίσουμε».

