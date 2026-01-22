Δαντέλες, ιδρώτας και μεταξωτές κορδέλες

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είδε τον Ολυμπιακό να επιστρατεύει παλιές, καλές μεθόδους για να ξεπεράσει τον ύπουλο σκόπελο στον Βόσπορο.

Ο τρίτος δρόμος προς το αύριο για τον Ολυμπιακό πατάει με το ένα πόδι στο χθες και με το άλλο στο σήμερα. Η υπερταχεία του πρώτου ημιχρόνου ήταν λίγο πολύ η ίδια ομάδα που μοίραζε τριψήφιους λογαριασμούς δεξιά κι αριστερά και που κόβει τα πόδια του αντιπάλου προτού αυτός επιχειρήσει να τρέξει για να τον ανταγωνιστεί.

Ο μουτζούρης πολυτελείας που εμφανίστηκε μετά την ανάπαυλα ήταν ο Ολυμπιακός του παλιού καιρού, καλού θα πουν κάποιοι κυνικοί, κακού θα απαντήσουν όσοι μετράνε την επιτυχία αποκλειστικά με ευρωπαϊκά τρόπαια. Όταν δεν μπαίνει γκολ, η λύση κρύβεται στο κατενάτσιο. Άμυνα, η μεγάλη του γένους σχολή.

«Παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο μέρος», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αλλά είμαι βέβαιος ότι το 68 της Εφές του ζεσταίνει την καρδιά περισσότερο και από τις κατοστάρες προηγούμενων εβδομάδων. Όπως και το 58 της πολύ πιο ισχυρής Χάποελ προ εβδομάδων.

Ο Ολυμπιακός που ώρες ώρες μοιάζει αλλεργικός στο χαμαλίκι και πουλάει δαντέλες για μεταξωτές κορδέλες δεν είναι απαραίτητα ομάδα τίτλων. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει λύσεις ποτισμένες με ιδρώτα και αίμα όταν βλέπει το αντίπαλο καλάθι στενό θα μπει στα πλέι-οφ με περισσότερες αξιώσεις.

Δεν ανέφερα τυχαία τις λεξούλες «πλέι» και «οφ». Παρ’ όλο που ο Ολυμπιακός μετρούσε 6 νίκες στις πρώτες 7 δοκιμασίες του Γενάρη, χρειάστηκε να πετύχει και όγδοη για να ξαναπατήσει το πόδι του στην πρώτη εξάδα της κατάταξης. Το ΟΑΚΑ έγινε εφαλτήριο αντεπίθεσης για μια ομάδα που τότε κλυδωνιζόταν, ενώ οι εξίσου αναίμακτες εκστρατείες στη Μπολόνια, στο Βελιγράδι και στη δυτική ακτή του Βοσπόρου τον βοήθησαν να αισθανθεί πιο αισιόδοξος.

Εξακολουθεί, βεβαίως, να ψάχνει μία πραγματικά μεγάλη νίκη εκτός Ελλάδας, ώστε να πείσει εαυτόν και αλλήλους ότι αντέχει τη σχοινοβασία. Δεν είναι διόλου βέβαιο ότι οι ομάδες μας θα έχουν πλεονέκτημα έδρας όταν ανθίσουν τα λουλούδια της άνοιξης, οπότε μπορεί να χρειαστούν ελιγμοί στα χωράφια με τα γαϊδουράγκαθα. Ο Ολυμπιακός έχει να ταξιδέψει ακόμη στο Μόντε Κάρλο, στη Βαλένθια, στο Κάουνας, αλλά και στο κόκκινο στρατόπεδο του Τελ Αβίβ.

Η Εφές τον είχε νικήσει μέσα στο Φάληρο, αλλά οι τρεις μήνες που κύλησαν έκτοτε μοιάζουν με τριετία. Ο Ολυμπιακός την υποδέχθηκε χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ και σε αναμονή του -αν θυμάστε- Έβανς, ενώ οι Τούρκοι είχαν Λάρκιν, Παπαγιάννη και …Κοκόσκοφ στον πάγκο.

Ο Τόμας Γουόκαπ είδε τον Πάμπλο Λάσο να του προσφέρει απλόχερα το σουτ, θυμήθηκε τον τελικό του Κάουνας όπου έμεινε άποντος με 0/5 τρίποντα και φρόντισε να πάρει κάποιου είδους ρεβάνς, με σουτ νίκης όταν η Εφές έφτασε σε απόσταση βολής (61-64).

Το αντίστοιχο «under» του Ολυμπιακού στον παθιασμένο για απαντήσεις Σέιμπεν Λι δικαιώθηκε με τη δεύτερη, Τούρκος Γιουλ δεν υπάρχει, οπότε αντεπίθεση της Εφές ξεθύμανε μετά το άστοχο σουτ του Αμερικανού στο τελευταίο βιράζ. Ο Σάσα Βεζένκοφ, άσφαιρος μετά την οργιαστική περίοδο, έδωσε τη χαριστική βολή, σε συνεργασία με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που επέστρεψε φρέσκος από δεκάλεπτη παραμονή στον πάγκο. Και αυτοί οι δύο το θυμούνται πολύ καθαρά το Κάουνας.

Υπενθυμίζω ότι ο Μπαρτζώκας έπαιξε το αποψινό ύπουλο ματς με έναν μόνο πόιντ γκαρντ (τον Γουόκαπ, που έπαιξε 33:14 απέναντι στον γεννημένο για …Ολυμπιακό Γουάιλερ-Μπαμπ των 37:48) και χωρίς τον βασικό του σέντερ, αφού ο Μιλουτίνοφ βλέπει ακόμη αστράκια από την προχθεσινή τσεκουριά του Μπρισέτ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν συμμετείχε καθόλου στα επιθετικά συστήματα, έγινε και στόχος του τουρκικού «hack-a-Ty» (αφού σούταρε 2/8 βολές), ωστόσο έδεσε την άμυνα και συνυπογράφει με bold τζίφρα το 68 της Εφές. Η βάρδια της θέσης «5» μοιράστηκε εξ ημισείας με τον Ντόνα Χολ ο οποίος καμουφλάρισε την αμυντική του μετριότητα με πόντους και ριμπάουντ και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Την ερχόμενη εβδομάδα, καταφτάνει στο Φάληρο απειλητικός ο Τσάβι Πασκουάλ για προπονητικό «έυρω-κλάσικο» με τον Μπαρτζώκα. Ο νικητής θα βάλει τον ηττημένο στην πλάτη του.

Οι συνήθεις ύποπτοι σας περιμένουμε για τα περαιτέρω στο Gazz Floor, με Ιωάννη Παπαπέτρου, Hoopfellas και όλη την ομάδα επί ποδός. Η αγαπημένη σας εκπομπή θα ξεκινήσει στο YouTube του Gazzetta αμέσως με τη λήξη του αγώνα Μακάμπι – Παναθηναϊκού. Και αύριο, μετά το μεσημέρι, θα πούμε μαζί με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη την τελευταία λέξη για τη «διαβολοβδομάδα», στο πατροπαράδοτο Old School, που εσχάτως κάνει θραύση.

