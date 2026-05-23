Παπαπέτρου: «Ο Πίτερς ειναι σε θέση να είναι "αδικημένος", έχει μπροστά του τον MVP της λίγκας» (vid)
Η συζήτηση στο Gazz Floor powered by Novibet αναπόφευκτα πήγε και στην κατάσταση του Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός έχει συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν κι η εμφάνισή του απέναντι στη Φενέρ, επιβεβαιώσε για ακόμα μια φορά το πόσο καλός παίκτης είναι.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πήρε θέση τονίζοντας:
«Είναι στον κάθε παίκτη, στον κάθε χαρακτήτρα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ για τον Πίτερς, τι θα έκανε κι εγώ σ' αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην θέλει να παίζει. Ο Πίτερες είναι σε μια θέση να είναι "αδικημένος" στον Ολυμπιακό γιατί έχει μπροστά του τον MVP της λίγκας. Είναι δύσκολο όσο καλά και να παίξεις, το να παίξεις παραπάνω από τον Βεζένκοβ σ' αυτήν την ομάδα και είναι κάτι που το έχει κερδίσει με την πορεία του ο Σάσα στον Ολυμπιακό».
