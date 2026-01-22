Λάσο: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι μια σπουδαία ομάδα»

Παρά την ήττα της Αναντολού Εφές από τον Ολυμπιακό, ο Πάμπλο Λάσο σχολίασε τα θετικά στοιχεία που παρατήρησε στην ομάδα του κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε και έφυγε με το «διπλό» από την πόλη, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 68-74, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου, έδωσε τα συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους», ενώ επίσης στάθηκε στα θετικά στοιχεία που είδε στην ομάδα του, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πάμπλο Λάσο:

«Αρχικά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη του. Η εμφάνιση μας είχε θετικά και αρνητικά. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλό για εμάς, βέβαια ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα και βρήκε δύσκολα σουτ, αλλά και εμείς κάναμε 2-3' να μπούμε στο παιχνίδι.

Επιτρέψαμε στον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι του και μετά ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να τους περιορίσουμε. Στα θετικά παίξαμε πιο σκληρά στο δεύτερο ημίχρονο, όντας καλύτεροι σε άμυνα και επίθεση.

Σήμερα είδα τον Παπαγιάννη και χάρηκα πολύ, θα χάσει όλη την σεζόν και είναι κρίμα για εμάς και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να γυρίσουν πίσω οι τραυματίες μας. Μας λείπουν πολύ σημαντικοί παίκτες που θα μας κάνουν καλύτερους σαν ομάδα. Είμαι χαρούμενους με κάποιους παίκτες που καταλαβαίνουν πως δεν χρειάζεται να σουτάρεις συνέχεια και είμα χαρούμενους γιατι βελτιώνονται μέρα με την μέρα, όπως ο Ντοζίερ».