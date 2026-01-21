Ο Νίκος Ψέλνει: «Ο Άταμαν εξέθεσε τον Άταμαν»

Το Gazz Floor LIVE by Novibet δεν μπορεί να μην έχει τον ψάλτη του, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να καταπιάνεται από το ροτέισιον του Άταμαν στο τελευταίο «Ο Νίκος Ψέλνει».

Ο Άταμαν έστειλε μήνυμα πως ισχύει το «my way or the highway», όπως εξηγεί στην ψαλμοδία του Νίκος Παπαδογιάννης.

Στο «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε στο γεγονός πως οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν αγωνίστηκαν, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στην δήλωση του Έργκιν Άταμαν περί «κανονικών Παναθηναϊκών».