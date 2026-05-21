Ο Παναθηναϊκός άρχισε την προετοιμασία ενόψει των ημιτελικών των Playoffs στην Stoiximan GBL στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Η διεξαγωγή του Final Four της Euroleague «ξεσπίτωσε» τον Παναθηναϊκό από το «Telekom Center Athens» και ξεκίνησε προπονήσεις στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Μετά το τριήμερο ρεπό που ακολούθησε της νίκης-πρόκρισης στη Μύκονο και την προαιρετική προπόνηση της Τετάρτης (20/5) άπαντες έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο.

Φυσικά υπάρχουν προβλήματα καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμοι οι Κώστας Σλούκας και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αμφότεροι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στην ενεργό δράση.

Νωρίτερα στην ημέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε τον Εργκίν Άταμαν με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, με τον Τούρκο τεχνικό να συνεχίζει έως το τέλος της σεζόν στην άκρη του πράσινου πάγκου.