Γιούρτσεβεν: «Ο Παναθηναϊκός ήταν στη λάθος πλευρά της ιστορίας αυτή τη φορά»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ομέρ Γιούρτσεβεν εν όψει του ημιτελικού του Final Four 2026 κόντρα στη Βαλένθια, ενώ κάνει αναδρομή στις μέρες του στον Παναθηναϊκό στην επιστροφή του στο T-Center.

Οι ομάδες έχουν μπει στην τελική ευθεία για τη συμμετοχή τους στο Final Four της EuroLeague στο T-Center και οι παίκτες τέθηκαν στη διάθεση των ΜΜΕ που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν που αποτέλεσε παίκτη του Παναθηναϊκού, βρέθηκε και πάλι στη EuroLeague για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το NBA. Ο Τούρκος σέντερ μοιράστηκε το... παράξενο συναίσθημα κατά την επιστροφή του στο γήπεδο, αλλά και την «πίεση» που αισθάνεται που δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, καθώς δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί.

Αναλυτικά

Για το ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί: «Έχασα την προθεσμία και δυστυχώς δεν θα παίξω, αλλά ήρθα εδώ για να εκπροσωπήσω τη Ρεάλ Μαδρίτης και να βοηθήσω να νικήσουμε. Είναι δύσκολο να μην μπορώ να παίξω. Έχουμε την προοπτική να κατακτήσουμε τα πάντα. Θα δώσουμε τα πάντα κι εγώ θα προσφέρω την ενέργειά μου σε όλα τα παιδιά».

Για το τι θα συμβούλευε τους συμπαίκτες του στο glass floor: «Πρέπει να προσέχουν γιατί ίσως γλιστράει περισσότερο από το παρκέ, αλλά το ξέρουν ήδη αυτό. Τα ξέρουν όλα».

Για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού: «Ήταν μια τρελή σειρά από το 2-0 και μετά, από τις πιο τρελές που έχω δει. Ακόμα αγαπώ όλους τους πρώην συμπαίκτες μου και ήταν κρίμα που δεν τα κατάφεραν, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ήταν στη λάθος πλευρά της ιστορίας αυτή τη φορά. Όλες οι ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές εδώ και σημασία έχει ποιοι βρίσκονται εδώ. Κανείς δεν σκέφτεται ποιος δεν έφτασε μέχρι εδώ, αλλά μόνο τον αντίπαλο που έχει μπροστά του. Αυτή είναι η νοοτροπία».

Για τα συναισθήματά του που επέστρεψε στο γήπεδο: «Είναι τρελό. Όλα ήταν πολύ γνώριμα όταν μπήκα ξανά μέσα για πρώτη φορά, αλλά και περίεργα, γιατί εκπροσωπώ άλλη ομάδα. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ, γιατί έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά για να φτάσουν μέχρι εδώ. Εδώ βρίσκεται η συγκέντρωσή μου. Είναι περίεργο να είμαι εδώ υπό άλλες συνθήκες».

Για το αν προτιμάει τη Φενέρ ή τον Ολυμπιακό: «Η Φενέρ έχει καλύτερο ρυθμό, αλλά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος κοντά στο καλάθι, οπότε θα είναι μια μάχη ισορροπιών. Θα δούμε ποιος θα μπορέσει να επιβληθεί περισσότερο μέσα στη ρακέτα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στη Βαλένθια».

Για τις εμπειρίες του στο ΝΒΑ: «Στο πρώτο μου meeting, από το πρώτο κιόλας σχόλιο που έκανε ο Ντρέιμοντ Γκριν και ο Στιβ Κερ, κατάλαβα ότι έχω να μάθω πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλές καλές συνήθειες εκεί».

