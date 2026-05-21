Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τον Παναθηναϊκό και έδωσε την απάντηση για το μέλλον του.

Λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με την οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών.

Για ακόμα μια φορά και ενόψει των ματς που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Τούρκο τεχνικό. Το τριφύλλι θέλει να φτάσει στο τέλος της σεζόν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Άταμαν μίλησε στο TRT Spor και στάθηκε στην κατάσταση στον Παναθηναϊκό.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν καταφέραμε να μείνουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος της Ελληνικής Λίγκας. Όλα όσα γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν σε επιχείρηση δημιουργίας εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά.», ανέφερε.