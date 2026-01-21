Παπαπέτρου για το high five Άταμαν-Τολιόπουλου: «Αυτό το... ιερό χέρι δεν το έχει αγγίξει κανείς» (vid)
Το Gazz Floor powered by Novibet τα είχε όλα: Νίκες για Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό, αναλύσεις από Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου, αλλά και χιούμορ!
Ο Γιώργος Κούβαρης ξεκίνησε να λέει στο ρεπορτάζ του στο 1.12.06: «Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, - δεν ξέρω αν το σχολιάσατε πιο πριν - είναι ότι είδα τον κόουτς Άταμαν να κάνει high five δύο φορές όταν απέσυρε τον Βασίλη Τολιόπουλο. Συνήθως, αν όχι πάντα, κι αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει κι ο Ιωάννης...», για να πάρει το λόγο ο Ιωάννης Παπαπέτρου και να συμπληρώσει με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει:
«Δεν έχει ακουμπήσει κανένας αυτό το χέρι βγαίνοντας. Αυτό το ιερό χέρι δεν το έχει ακουμπήσει κανένας».
Σ' εκείνο το σημείο τον ρώτησε ο Αντώνης Καλκαβούρας: «Δεν έχει κάνει μ' εσένα high five ποτέ;», για να απαντήσει ο Ιωάννης: «Δεν κάνει high five με κανέναν, όχι μ' εμένα, με κανέναν. Και το αποφεύγει κι ο ίδιος».
Δείτε το στιγμιότυπο στο 1.12.06 του χθεσινού Gazz Floor powered by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.