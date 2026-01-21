Παπαπέτρου για το high five Άταμαν-Τολιόπουλου: «Αυτό το... ιερό χέρι δεν το έχει αγγίξει κανείς» (vid)

Με χιουμοριστική διάθεση ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε το high five των Αταμαν-Τολιόπουλο στο Παναθηναϊκός-Μπασκόνια.

Το Gazz Floor powered by Novibet τα είχε όλα: Νίκες για Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό, αναλύσεις από Hoopfellas και Ιωάννης Παπαπέτρου, αλλά και χιούμορ!

Ο Γιώργος Κούβαρης ξεκίνησε να λέει στο ρεπορτάζ του στο 1.12.06: «Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, - δεν ξέρω αν το σχολιάσατε πιο πριν - είναι ότι είδα τον κόουτς Άταμαν να κάνει high five δύο φορές όταν απέσυρε τον Βασίλη Τολιόπουλο. Συνήθως, αν όχι πάντα, κι αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει κι ο Ιωάννης...», για να πάρει το λόγο ο Ιωάννης Παπαπέτρου και να συμπληρώσει με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει:

«Δεν έχει ακουμπήσει κανένας αυτό το χέρι βγαίνοντας. Αυτό το ιερό χέρι δεν το έχει ακουμπήσει κανένας».

Σ' εκείνο το σημείο τον ρώτησε ο Αντώνης Καλκαβούρας: «Δεν έχει κάνει μ' εσένα high five ποτέ;», για να απαντήσει ο Ιωάννης: «Δεν κάνει high five με κανέναν, όχι μ' εμένα, με κανέναν. Και το αποφεύγει κι ο ίδιος».

