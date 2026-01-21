Τολιόπουλος στο Gazz Floor: «Είναι κάποιες φορές που παλεύεις με τον εαυτό σου»

Ο Βασίλης Τολιοπουλος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια και τη δική του εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες ύστερα από την (ίσως) απρόσμενη ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν και να επικρατήσει εύκολα της Μπασκόνια στο Telekom Center Athens με 93-74.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από το βάθος του πάγκου όσον αφορά τα παιχνίδια της Euroleague και να «υπογράψει» με εμφατικό τρόπο την «πράσινη» νίκη. Ο λόγος φυσικά για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος είχε διπλάσιο χρόνο συμμετοχής από τον... συνολικό του έως τώρα στην διοργάνωση σημειώνοντας 19 από τους 21 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα έκλεισε το παιχνίδι με 1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ κι ένα κλέψιμο στα 26:19 που αγωνίστηκε συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μετά το τέλος μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» και εξήγησε το πόσο δύσκολο είναι για έναν παίκτη να έτοιμος πνευματικά και σωματικά να μπει σ' ένα ματς της Euroleague και να κάνει την διαφορά όταν δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής στις πλάτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τολιόπουλος

Για το πώς είναι να μπαίνει ξαφνικά ένας παίκτης σε ματς της Euroleague και να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο έχοντας μόλις δύο συμμετοχές προηγουμένως: «Προσπαθούσα κάθε ημέρα να είμαι έτοιμος και δεν σκεφτόμουν, “α δεν έχω παίξει μέχρι στιγμής”. Η ομάδα με χρειάστηκε τώρα. Ήξερα ότι αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στη χρονιά και απλά είχα καθαρό μυαλό και μπόρεσα να κάνω το παιχνίδι μου.»

Για το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να παρουσιαστεί τόσο έτοιμος: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει πνευματικά να είσαι πάρα πολύ δυνατός, να ξεχνάς αμέσως ό,τι έχει γίνει και δεν έχεις παίξει. Και την επόμενη ημέρα να είσαι και πάλι στο γήπεδο και να προσπαθείς να κρατηθείς σε επίπεδο που θα μπορέσει να σε βοηθήσει να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί.»

Για το πόσο τον βοήθησε αυτή η εμφάνιση για την ψυχολογία του: «Σίγουρα ανεβαίνει η ψυχολογία μου αλλά κρατάμε και το κεφάλι χαμηλά. Δεν σημαίνει κάτι, επειδή έκανα καλό παιχνίδι, ότι ξαφνικά γίναμε και φτασμένοι παίκτες της Ευρωλίγκας. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα.»

Για το ματς με την Μακάμπι και αν είναι η ευκαιρία να ρεφάρουν την ήττα στο Μόναχο: «Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, ποιοτική ομάδα και δεν πιστεύω ότι θα κερδίσουν πολλές ομάδες εκεί στη συνέχεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια.»

Για το πώς σκέφτεται από τη στιγμή που δεν είχε χρόνο συμμετοχής: «Είναι κάποιες φορές που παλεύεις με τον εαυτό σου. Μπορεί να σκέφτομαι ένα σωρό πράγματα πριν πάω στο γήπεδο όπως το ότι δεν έχω παίξει και ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνω να μην έχει αντίκτυπο αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το παλέψεις όλο αυτό, να το βγάλεις από το μυαλό σου, κάθε μέρα να είσαι εκεί να κάνεις πράγματα στο γυμναστήριο για τη φυσική σου κατάσταση. Να μπορείς να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί και να μην μπουκώσεις στα δύο λεπτά. Και φυσικά στο μπασκετικό κομμάτι να μπορείς να κάνεις τις κινήσεις σου και να μπορείς να βγάλεις τη ρουτίνα σου ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι.»

Για την Euroleague και το πόσο διαφορετικό είναι το επίπεδο σε σχέση με αυτό που έπαιζε: «Στην Ευρωλίγκα βλέπουμε ότι υπάρχουν 20 ομάδες οι οποίες είναι όλες πολύ ποιοτικές και η κάθε μία μπορεί να κερδίζει σε οποιαδήποτε έδρα και αν παίζει. Σίγουρα στο επίπεδο που έπαιζα πιο πριν δεν υπήρχε αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμα, πάρα πολύ δύσκολα τα ταξίδια, οι προπονήσεις που κάνεις πρέπει να είναι συντηρητικές για να μπορείς να αντεπεξέλθεις. Οπότε γι’ αυτό και πιστεύω ότι το πνευματικό κομμάτι και να κάνεις κάποια πράγματα μόνος σου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτοί οι παίκτες που το κάνουν στις ομάδες τους, είναι και αυτές που θα προχωρήσουν παρακάτω.»

Για το πώς ένιωσε εκείνος πατώντας για πολύ ώρα τα παρκέ της Euroleague: «Σήμερα ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που έμεινα στο παρκέ. Ένιωσα πάρα πολύ καλά, δεν ένιωσα κάποια διαφορά από αυτό που έχω κάνει μέχρι στιγμής και πραγματικά χαίρομαι που μπόρεσα και έβγαλα το παιχνίδι μου.»