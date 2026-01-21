Φαρίντ στο Gazz Floor by Novibet για τον Τολιόπουλο: «Εμείς τον λέμε Billy, είμαι περήφανος!»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 93-74, στο «Telekom Center Athens», για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι «πράσινοι» φάνηκε πως γύρισαν τον διακόπτη με μία εμφατική εμφάνιση, που την είχαν μεγάλη ανάγκη. Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» για όλα τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή τη νίκη.
Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν ο Εργκίν Άταμαν τους είπε κάτι συγκεκριμένο πριν το ματς απαντώντας: «Ο Άταμαν δεν μας είπε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς οι παίκτες είμαστε επαγγελματίες και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το βρούμε από μόνοι μας. Μιλάμε περισσότερο μεταξύ μας και ο προπονητής κάνει απλά τη δουλειά του».
Όσο για την εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου σχολίασε: «Ήταν εξαιρετική η εμφάνισή του. Εμείς τον φωνάζουμε Billy! Είμαι πολύ περήφανος για εκείνον. Να τον βλέπω να εμφανίζεται και να κάνει ρεκόρ καριέρας και να λάμπει αρπάζοντας την ευκαιρία. Τα πήγε πολύ καλά», αποκαλύπτοντας και το παρατσούκλι για τον Έλληνα γκαρντ.
Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη του Φαρίντ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.