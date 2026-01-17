Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, μίλησε για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ, μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε και την παραμονή της Μπαρτσελόνα.

Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας, CEO της EuroLeague, μίλησε στο AP για το μέλλον του μπάσκετ στην Ευρώπη και όχι μόνο!

Μεταξύ άλλων, ο Παούλιους Μοτιεγιούνας αναφέρθηκε στο NBA Europe, κρατώντας... μικρό καλάθι για το τι μπορεί να συμβεί εν τέλει στο πρότζεκτ του NBA.

«Έχουμε ακούσει μόνο το σχέδιο ή τα πυροτεχνήματα για το πόσο καταπληκτικό θα είναι, τι προοπτική έχει. Αλλά το να έχεις μια θεωρία είναι ένα πράγμα και το να την κάνεις να λειτουργήσει είναι δύο. Είμαστε εδώ 26 χρόνια. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη», δήλωσε ο Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Όσο για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη EuroLeague, την οποία διαβάσατε πρώτοι στο Gazzetta, ο Παούλιους Μοτιεγιούνας τόνισε πως «Είναι κάτι πολύ σημαντικό, φυσικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό όνομα και είμαστε χαρούμενοι που δεσμεύτηκαν».