Η Μπαρτσελόνα υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague και αναμένεται να ακολουθήσει και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Θωρακίζεται η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογικής διοργάνωση καθώς οι «μπλαουγκράνα» και συνεχίσουν να αποτελούν μέλος της για τα επόμενα 10 χρόνια.

Η Μπαρτσελόνα, λοιπόν, παραμένει κανονικά στην Euroleague ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και η Ρεάλ, με την τελική απόφαση των Μαδριλένων να εκκρεμεί αλλά να είναι ίδια με αυτήν της μεγάλης της αντιπάλου.

Αν δεν υπήρχαν οι εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα με τον Τσάμπι Αλόνσο ενδεχομένως να είχε μπει ήδη και η υπογραφή της Ρεάλ, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το ίδιο θα πράξει και η Φενέρμπαχτσε, η υπογραφή της οποίας αποτελεί... τυπική διαδικασία, σε αντίθεση με την Βιλερμπάν η οποία θα «αποχαιρετήσει» την Euroleague από την επόμενη αγωνιστική σεζόν.