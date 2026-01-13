Μπαρτσελόνα: Υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague

Μπαρτσελόνα: Υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague

Αντώνης Καλκαβούρας
Πασκουάλ
Η Μπαρτσελόνα υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague και αναμένεται να ακολουθήσει και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Θωρακίζεται η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογικής διοργάνωση καθώς οι «μπλαουγκράνα» και συνεχίσουν να αποτελούν μέλος της για τα επόμενα 10 χρόνια.

Η Μπαρτσελόνα, λοιπόν, παραμένει κανονικά στην Euroleague ενώ το ίδιο αναμένεται να πράξει και η Ρεάλ, με την τελική απόφαση των Μαδριλένων να εκκρεμεί αλλά να είναι ίδια με αυτήν της μεγάλης της αντιπάλου.

Αν δεν υπήρχαν οι εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα με τον Τσάμπι Αλόνσο ενδεχομένως να είχε μπει ήδη και η υπογραφή της Ρεάλ, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Το ίδιο θα πράξει και η Φενέρμπαχτσε, η υπογραφή της οποίας αποτελεί... τυπική διαδικασία, σε αντίθεση με την Βιλερμπάν η οποία θα «αποχαιρετήσει» την Euroleague από την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     