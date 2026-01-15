Ο Έργκιν Άταμαν δεν είχε όρεξη για πολλά λόγια μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, με τον Έργκιν Άταμαν να εμφανίζεται λακωνικός και εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα των Πρασίνων.

«Στην τελευταία περίοδο Ντιμιτρίγιεβιτς, Τζέσαπ και Όμπστ έπαιξαν πολύ καλά. Η Μπάγερν έπαιξε εξαιρετικά και δεν είχαμε απάντηση. Συγχαρητήρια», ήταν τα λόγια του Έργκιν Άταμαν.