Η Βιλερμπάν είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ είναι η Βιλερμπάν, αποκτώντας τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την μεγάλη επιστροφή σ’ ένα πλάνο μεγάλων προσδοκιών με τον Τόνι Πάρκερ στο «τιμόνι»! Οι Γάλλοι προσφέρουν στον συμπατριώτη τους συμβόλαιο τριών ετών με ετήσιες απολαβές που ανέρχονται στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με την καθοδήγηση του ατζέντη του Νίκου Σπανού επιτυγχάνει ένα ασύλληπτο deal, που αποτελεί το επιστέγασμα της δουλειάς του ίδιου του αθλητή στη Ζάλγκιρις, όπου έκανε μια εκπληκτική σεζόν στη Euroleague (16.5 πόντους μέσο όρο, 2.9 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα), που τον οδήγησε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Παράλληλα, με τους σωστούς χειρισμούς ο εκπρόσωπος του Νίκος Σπανός μπόρεσε να επιτύχει το μάξιμουμ της οικονομικής προσφοράς μέσα από τη διαπραγμάτευση που έκανε με τους Γάλλους, αποτελώντας ουσιαστικά τον άνθρωπο που προσυπέγραψε την κορυφαία μεταγραφική κίνηση της Βιλερμπάν και του γαλλικού μπάσκετ στην ιστορία του.

Μπορεί νωρίς το πρωΐ οι Ισπανοί να έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού AKTOR για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, όμως η συμφωνία είχε ήδη δρομολογηθεί και έδωσε τη δυνατότητα στον παίκτη και το γραφείο που τον εκπροσωπεί, ώστε να διευθετήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Μάλιστα, η γαλλική ομάδα δεν θα σταματήσει στη συμφωνία με τον Φρανσίσκο, καθώς είναι διατεθειμένη να παλέψει για να αποκτήσει τον Άρμονι Μπρουκς της Αρμάνι Μιλάνο, ώστε να ενισχύσει περισσότερο την περιφερειακή της γραμμή.

