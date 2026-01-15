Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Μπάγερν με 85-78 στο Μόναχο και πάει με έξτρα βάρος στην επόμενη «διαβολοβδομάδα».

Ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε από την Μπάγερν με 85-78 , για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Πλέον η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, στρέφει την προσοχή της, στην επόμενη εβδομάδα που ακολουθεί διπλή αγωνιστική και έχει έξτρα βάρος για το αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι», θα φιλοξενήσουν την Μπασκόνια την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 21:15 στο «Telekom Center Athens».

Δύο μέρες αργότερα θα πάνε στο Ισραήλ για το ματς με τη Μακάμπι (22/01, 21:05).

Οι επόμενες δύο αγωνιστικές του Παναθηναϊκού: