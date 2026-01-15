Παναθηναϊκός: Ο επόμενος αντίπαλός του και πότε παίζει
Ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε από την Μπάγερν με 85-78 , για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Πλέον η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, στρέφει την προσοχή της, στην επόμενη εβδομάδα που ακολουθεί διπλή αγωνιστική και έχει έξτρα βάρος για το αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι», θα φιλοξενήσουν την Μπασκόνια την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 21:15 στο «Telekom Center Athens».
Δύο μέρες αργότερα θα πάνε στο Ισραήλ για το ματς με τη Μακάμπι (22/01, 21:05).
Οι επόμενες δύο αγωνιστικές του Παναθηναϊκού:
23η αγωνιστική (20/01): Μπασκόνια, 21:15 Μ
24η αγωνιστική (22/01): Μακάμπι, 21:05 Ε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.