Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παρουσίασε τη δική του σειρά γυαλιών ηλίου την οποία συνοδεύει το μότο « «Eyes Never Lie».

Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR παρουσίασε το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Golden Hall.

Συγκεκριμένα ήταν ένα ξεχωριστό fashion & lifestyle event όπου ο Χουάντσο, μαζί με την «The Glass of Brixton» παρουσίασαν το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου BS41.