Ερνανγκόμεθ: Παρουσίασε τη δική του σειρά γυαλιών ηλίου
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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παρουσίασε τη δική του σειρά γυαλιών ηλίου την οποία συνοδεύει το μότο « «Eyes Never Lie».
Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR παρουσίασε το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Golden Hall.
Συγκεκριμένα ήταν ένα ξεχωριστό fashion & lifestyle event όπου ο Χουάντσο, μαζί με την «The Glass of Brixton» παρουσίασαν το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου BS41.
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