Η βαθμολογία της EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Δημήτρης Οικονόμου
Βαθμολογία Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν για την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της διοργάνωσης.

Με τον Αντρέας Ομπστ να ντύνεται... εκτελεστής στο φινάλε, η Μπάγερν επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Μόναχο και έτσι τον έριξε σε ρεκόρ 13-9 μετά από 22 αγωνιστικές της EuroLeague. Στις ίδιες νίκες που βρίσκεται, δηλαδή και ο Ολυμπιακός με παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που εκκρεμεί από τον 1ο γύρο.

Η 22η αγωνιστική

Τετάρτη 14/1

Πέμπτη 15/1

Παρασκευή 16/1

 
  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
  • 21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η Κατάταξη

  1. * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. Μπαρτσελόνα 14-7
  5. * Φενέρμπαχτσε 13-7
  6. * Ολυμπιακός 13-8
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  8. Παναθηναϊκός 13-9
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
  10. Αρμάνι Μιλάνο 11-10
  11. Ερυθρός Αστέρας 11-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 11-11
  13. Ντουμπάι 10-12
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. Μπασκόνια 8-14
  16. Μπάγερν Μονάχου 8-14
  17. * Παρί 7-13
  18. Βιλερμπάν 6-15
  19. Αναντολού Εφές 6-16
  20. Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Η 23η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

  • 19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
  • 19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
  • 21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
  • 21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
  • 21:30 Βαλένθια - Παρί
  • 21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1

  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε

@Photo credits: eurokinissi
     

