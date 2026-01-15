Η βαθμολογία της EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν για την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της διοργάνωσης.
Με τον Αντρέας Ομπστ να ντύνεται... εκτελεστής στο φινάλε, η Μπάγερν επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Μόναχο και έτσι τον έριξε σε ρεκόρ 13-9 μετά από 22 αγωνιστικές της EuroLeague. Στις ίδιες νίκες που βρίσκεται, δηλαδή και ο Ολυμπιακός με παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που εκκρεμεί από τον 1ο γύρο.
Η 22η αγωνιστική
Τετάρτη 14/1
Πέμπτη 15/1
- Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80
- Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89
- Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78
- 21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
- 21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
Η Κατάταξη
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Μονακό 14-7
- Βαλένθια 14-7
- Μπαρτσελόνα 14-7
- * Φενέρμπαχτσε 13-7
- * Ολυμπιακός 13-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός 13-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
- Αρμάνι Μιλάνο 11-10
- Ερυθρός Αστέρας 11-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-11
- Ντουμπάι 10-12
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
- Μπασκόνια 8-14
- Μπάγερν Μονάχου 8-14
- * Παρί 7-13
- Βιλερμπάν 6-15
- Αναντολού Εφές 6-16
- Παρτίζαν 6-16
* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί
Η 23η αγωνιστική
Τρίτη 20/1
- 19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
- 19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
- 21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
- 21:30 Βαλένθια - Παρί
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε
@Photo credits: eurokinissi
