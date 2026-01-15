Η βαθμολογία της EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν για την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της διοργάνωσης.

Με τον Αντρέας Ομπστ να ντύνεται... εκτελεστής στο φινάλε, η Μπάγερν επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Μόναχο και έτσι τον έριξε σε ρεκόρ 13-9 μετά από 22 αγωνιστικές της EuroLeague. Στις ίδιες νίκες που βρίσκεται, δηλαδή και ο Ολυμπιακός με παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που εκκρεμεί από τον 1ο γύρο.

Η 22η αγωνιστική

Τετάρτη 14/1

Πέμπτη 15/1

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 * Ολυμπιακός 13-8 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9 Αρμάνι Μιλάνο 11-10 Ερυθρός Αστέρας 11-10 Βίρτους Μπολόνια 11-11 Ντουμπάι 10-12 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Μπασκόνια 8-14 Μπάγερν Μονάχου 8-14 * Παρί 7-13 Βιλερμπάν 6-15 Αναντολού Εφές 6-16 Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Η 23η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές

19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1