Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Κώστα Σλούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL.

Μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στην ενεργό δράση οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ενόψει του Game 2 των τελικών!

Λίγο μετά το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με τις 18 φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται όσον αφορά τον πρώτο τελικό, ολοκληρώθηκε και η προπόνηση στο Telekom Center Athens.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Κώστα Σλούκα, η συμμετοχή των οποίων παραμένει αμφίβολη.

Παρόλα αυτά αμφότεροι ακολούθησαν ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της ομαδικής προπόνησης και την τελευταία στιγμή θα φανεί κατά πόσο θα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.