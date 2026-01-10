Μόρις: Τα παιχνίδια στα οποία αναμένεται να μην αγωνιστεί
Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς στο ΣΕΦ, αφού τραυματίστηκε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπάγερν και αποχώρησε υποβασταζόμενος.
Ωστόσο, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, απέφυγε τα χειρότερα καθώς η διάγνωση κάνει λόγο για ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου χωρίς οστικό οίδημα. Κάτι που σημαίνει πως θα λείψει για διάστημα ενός μήνα ενώ δε χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση.
Έτσι, ο Μόρις θα χάσει μεν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού για περίπου έναν μήνα, αλλά θα επιστρέψει για το κρίσιμο κομμάτι της σεζόν.
Σε αυτό το διάστημα του ενός μήνα, ο Ολυμπιακός θα τον στερηθεί πιθανότατα σε 11 παιχνίδια, σε Stoiximan GBL και EuroLeague.
Τα παιχνίδια που αναμένεται να λείψει ο Μόρις
- 11/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 14/01 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 17/01 Ολυμπιακός – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
- 20/01 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
- 22/01 Εφες – Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 25/01 Κολοσσός – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 29/01 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)
- 31/01 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)
- 03/02 Ντουμπάι – Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 06/02 Ολυμπιακός – Βίρτους (EuroLeague)
- 08/02 Ολυμπιακός – Προμηθέας (Stoiximan GBL)
