Μόντε Μόρις: Η διάγνωση μετά τον τραυματισμού με την Μπάγερν
Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς, αφού αποχώρησε τραυματίας και υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου, στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Αμερικανός πήγε για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, ενώ δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα. Κάτι που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα τον στερηθεί από τη δράση περίπου έναν μήνα.
Θυμίζουμε πως ο Μόρις αγωνίστηκε μόλις στο τέταρτο παιχνίδι του στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό και ο ίδιος ήθελε μέσα από αυτά τα παιχνίδια να ξαναβρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό. Μπορεί να στάθηκε άτυχος, αλλά θα επιστρέψει στη σεζόν μόλις ξεπεράσει το πρόβλημά του για να βοηθήσει τους «ερυθρολεύκους».
Σε αυτά τα 4 ματς, ο Μόρις μετράει 2.8 πόντους και 1.8 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ σε 14'39'' που βρίσκεται στο παρκέ.
