Μόρις: Τι είναι η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου που υπέστη - Πόσο υπολογίζεται το διάστημα αποθεραπείας του
Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μόντε Μόρις για περίπου έναν μήνα. Ο Αμερικανός ήταν άτυχος, αφού στην αναμέτρηση με την Μπάγερν και συγκεκριμένα στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, αποχώρησε τραυματίας και υποβασταζόμενος.
Όπως έδειξε και το ριπλέι της φάσης, ο Μόρις γύρισε τον αστράγαλό του σε μία προσπάθεια να πάει προς το καλάθι και το ΣΕΦ για λίγο «πάγωσε».
Ωστόσο, όπως ενημέρωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Μόρις υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου χωρίς οστικό οίδημα. Με το διάστημα απουσίας του να εκτιμάται στις 4 εβδομάδες.
Τι είναι ο τραυματισμός του Μόρις
Η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου είναι από τους πλέον συχνούς τραυματισμούς της ποδοκνημικής και συγκεκριμένα του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου (ATFL). Η απουσία οστικοί οιδήματος σημαίνει πως δεν έχει σπάσει κάποιο οστό και ο τραυματισμός είναι καθαρά συνδεσμικός, κάτι πολύ θετικό για τον Μόρις.
Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος βρίσκεται στην έξω πλευρά του ποδιού και ο Μόρις υπέστη ρήξη λόγω του άσχημου πατήματός του στο παρκέ.
Το καλό για τον Μόρις είναι πως θα αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του με θεραπείες και δε χρειάζεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει ότι θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε διάστημα περίπου τεσσάρων εβδομάδων.
