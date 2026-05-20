Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι αναφέρθηκε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό.

Προβάδισμα στη Φενέρμπαχτσε έδωσε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens κόντρα στον Ολυμπιακό το απόγευμα της Παρασκευής (22/5, 18:00). Ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της Φενέρμπαχτσε μίλησε σε τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας και εστίασε σ’ ένα σημείο που κατά τη γνώμη του υπερτερεί η τουρκική ομάδα.

«Ο Μπαρτζώκας έχει δυσκολευτεί με τη διαχείριση της πίεσης στα προηγούμενα Final Four. Αυτό λειτουργεί ως πλεονέκτημα για εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχει καλέσει τα λιγότερα τάϊμ άουτ κατά τη διάρκεια της regular season, όμως στα Final Four τα παίρνει το ένα μετά το άλλο» ήταν το σχόλιο του Ιμπραήμ Κουτλουάι.

Και πρόσθεσε: «Ελπίζω να καταφέρουμε να τους βάλουμε πίεση. Θέλω μέσα από την καρδιά μου έναν τελικό Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ και να κερδίσουμε εμείς. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα είναι πιο δύσκολος από τον τελικό».

İbrahim Kutluay:Bartzokas Final Four’larda baskıyı yönetmede kötü sınavlar verdi.Bizim adımıza avantaj. Geçen senelerde normal sezonda en az mola alan,F4’de arka arkaya molalar



Tanıdığın en agresif koçlardan Obradovic PO-F4’de sesi çıkmaz,alkışlar..Geçen sene Saras çok sakindi. https://t.co/Atvhgt0t9E pic.twitter.com/RYvmtGBBxX May 20, 2026

