Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το 4ο επεισόδιο της σειράς 3 on 3 στον δρόμο για το Final Four της Euroleague, όπου απαντούν στις ερωτήσεις ο Τόμας Γουόκαπ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Φρανκ Νιλικίνα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και πλέον απομένουν λιγότερο από δυο 24ωρα για το Final Four της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Στη σειρά από VIDEO που προβάλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα από τα social media το οποίο φέρει τον τίτλο «3 on 3» τον λόγο πήραν οι Τόμας Γουόκαπ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα, όπου αναφέρθηκαν στο μεγάλο ραντεβού στο Telekom Center Athens

Οι τρεις ερωτήσεις που τους έγιναν ήταν:

Αν το φετινό ταξίδι του Ολυμπιακού γινόταν ταινία, τι τίτλο θα είχε;

Γουόκαπ: «Θα έλεγα κάτι όπως “Τα πάνω και τα κάτω” και σε όλη την ταινία δεν θα ξέρεις αν θα πάει καλά ή άσχημα, όμως στο τέλος θα έχει ένα υπέροχο φινάλε».

Μιλουτίνοφ: «Θυμήσου τους Τιτάνες».

Νιλικίνα: «Ελπίζω, “Επιστροφή στη δόξα“».

Δέκα δευτερόλεπτα πριν βγεις στο παρκέ του Final Four, ποια θα είναι η πρώτη σκέψη που θα περάσει από το μυαλό σου;

Γουόκαπ: «Νομίζω πως θα ήταν όλοι εκείνοι για τους οποίους παίζω. Τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους προπονητές μου, όλους τους ανθρώπους που με ενέπνευσαν να φτάσω σε εκείνο το σημείο, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλοι εκείνοι θα περνούσαν από το μυαλό μου».

Μιλουτίνοφ: «Πώς να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Νιλικίνα: «Αν έδεσα σωστά τα κορδόνια μου».

Στείλε ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού για το Final Four.

Γουόκαπ: «Ας βάλουμε 18.000 μέσα στο ΟΑΚΑ και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη μέχρι αυτό το σημείο της σεζόν. Πιστεύω πως είμαστε πολύ τυχεροί που μοιραζόμαστε αυτό το ταξίδι τα τελευταία πέντε χρόνια που είμαι εδώ. Ήταν εκπληκτικό που το κάναμε όλο αυτό μαζί και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε».

Μιλουτίνοφ: «Γεμίστε το ΟΑΚΑ όσο πιο πολύ μπορείτε για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί».

Νιλικίνα: «Πάμε να το πάρουμε. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη σε όλη τη σεζόν εντός και εκτός έδρας, ακόμη και όταν περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ώρα για το Final Four. Πάμε όλοι μαζί και ας τα δώσουμε όλα για να το κατακτήσουμε».

