Χολ για Τζόουνς: «Θα φέρει ενέργεια στην ομάδα»

Ο Ντόντα Χολ, πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του και αναφέρθηκε στο καινούργιο μερταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν με 95-80 στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ντόντα Χολ, στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA, αναφέρθηκε στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων», ενώ επίσης σχολίασε και ποιο ήταν το «κλειδί» που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόντα Χολ:

«Κανένα ματς στην EuroLeague δεν είναι εύκολο. Η διοργάνωση γίνεται καλύτερη κάθε χρόνο. Απόψε παίξαμε σκληρά για 40 λεπτά».

Για το ποιο ήταν το κλειδί της νίκης: «Το να παίζουμε καλά στην άμυνα, να προστατεύσουμε το ζωγραφιστό, κάτι που δεν κάνουμε, ήταν κλειδί. Απόψε το κάναμε για 40 λεπτά».

 

Για τον προσθήκη του Τζόουνς: «Καλή προσθήκη ο Τζόουνς. Θα φέρει ενέργεια στην ομάδα. Θα παίρνει ριμπάουντ, θα καρφώνει. Θα φέρει ενέργεια».

